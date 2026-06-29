Dem Sound von David Foster Wallace könnte man ewig zuhören. Er klingt wie Wellen, die ans Ufer rollen und dann, dem Gegenteil zustrebend, wieder hinausdrücken aufs offene Meer. „Ich habe sacharinweiße Strände gesehen, Wasser von hellstem Azur“, schreibt der US-Autor in seinem Essay über eine siebentägige Luxuskreuzfahrt, um dann anzuschließen: „Ich habe einen knallroten Jogginganzug gesehen, mit extrabreiten Revers. Ich habe erfahren, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 21 000 Pfund heißes Menschenfleisch verteilt wird. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung.“

Verzauberung und Ironie, das sind Wallaces Wellenbewegungen im Text. Als Journalist war er zur Berichterstattung im März 1995 auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik, er beobachtete die Crew, die Passagiere, das Leben im Luxus, im Glanz und die Dunkelheit einer solchen Reise. Schon allein des Textes wegen lohnt es sich, ein Ticket für Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich im Hofspielhaus zu erwerben (22. Juli, 16. und 19. September).

Mit einer einfachen Ausstattung spielt das Ensemble den Luxus einer Kreuzfahrt nach in „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“. Hofspielhaus / Veronika Eckbauer

Dort sind Bettina Hamel, Michael Stadler und Alexander Wagner zu Gast und gleichzeitig Gastgeber ihrer Theater-Kreuzfahrt. In der Regie von Evelyn Plank bespielen sie die beiden Bühnen des Hauses beziehungsweise bei schönem Wetter den Garten. Es ist ein sehr heiterer Abend, an dem alle drei Darstellenden sichtlich Spaß an den Absurditäten haben, die Wallace notiert hat. Das kann die reiche Tischgesellschaft sein, die stets mäkelig beim Dinner zusammensitzt und die Hamel und Wagner sehr amüsant mithilfe von ein paar Gläsern, Essig und Öl imitieren. Oder der fiese Alleinunterhalter von Stadler, der sich über sein Kreuzfahrt-Publikum lustig macht. Die Unterhaltungsmusik von Stadler am Keyboard und Klavier hebt die Laune zusätzlich und vereinfacht den Konsum der auch nachdenklichen Töne.

Schön schaukeln die drei einen durch die Aufführung. Dabei bleibt das Gefühl nicht aus, dass insgesamt zum Saisonende am Theater einiges kommt und geht wie Wellen, speziell am Donnerstag, 2. Juli. An diesem Tag gibt es zwei Premieren und zwei Dernieren in München. Ganz so, als hätten sich die Häuser abgestimmt, dass nach einer Vorwärtsbewegung eine Rückwärtsbewegung folgen muss.

Da wäre nun also das Metropoltheater, das mit Putsch noch im Hochsommer etwas Neues ins Haus holt. Theaterleiter Jochen Schölch inszeniert den Text von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs, der eine „Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie“ ist, wie es im Untertitel heißt. Für diesen Vorgang braucht man keine Waffen mehr, heißt es im Text. Das Gemisch, aus dem die Zerstörung angerührt wird, ist ein konservativer Kanzler, eine große populistische Oppositionspartei und eine Unterhaltungskünstlerin, die mit dem politischen Betrieb erst einmal nichts zu tun hat, sich aber wunderbar instrumentalisieren lässt.

Zum letzten Mal sind Falstaff (Steven Scharf, links) und der Königssohn Harri (Johannes Nussbaum) in „Sankt Falstaff“ auf der Bühne zu sehen. Sandra Then

Am selben Abend bringt Melina Dressler, Studierende an der Otto-Falckenberg-Schule, ihr Regieprojekt Kokain nach dem Roman von Dino Segre alias Pitigrilli heraus. Der Text des italienischen Autors war 1922, als er erschien, ein Skandal – wegen seiner Darstellung des Kokain-Konsums, von Sex und Dekadenz. Die Nationalsozialisten stempelten das Buch als Schundliteratur ab, in der BRD galt er als jugendgefährdend. 2004 inszenierte Frank Castorf das Werk an der Berliner Volksbühne – es wurde ein Erfolg. Was eine junge Regisseurin mehr als 20 Jahre später auf einer kleinen Bühne daraus macht, schürt die Neugier.

Kein Kommen aber ohne Gehen. Leider, muss man an dieser Stelle notieren. Am 2. Juli zeigt das Volkstheater zum letzten Mal „Der zerbrochne Krug“ in der Regie von Mathias Spaan. Anne Stein, die vom Volkstheater ans Staatstheater Hannover gewechselt hat (für München ein Verlust!), ist hier nochmal als Eve zu sehen. Und auch der großartige „Sankt Falstaff“ von Ewald Palmetshofer verabschiedet sich im Residenztheater von der Bühne. Es ist eine feine, kluge, poetische Gegenwartsanalyse, witzig, sprachwitzig, edel, schmutzig, erschütternd. Ein Text, wie man ihn nicht oft findet, mit einem vergoldeten Klang. Top gespielt obendrein. Diese beiden Wellen lässt man nicht gerne ziehen.