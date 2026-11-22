Das Bayerische Staatsschauspiel ist Münchens ältestes Theater. Das schwingt schon im Namen der mit rund 880 Sitzplätzen größten Spielstätte des Hauses mit, dem „Residenztheater“. Ursprünglich als Hoftheater gegründet, war es Teil der Residenz und sehr zentral platziert am Max-Joseph-Platz. Dort steht das Residenztheater immer noch, allerdings nach dem Krieg als Theater ohne höfischen Pomp wiederaufgebaut . Den Pomp findet man indes noch in der zweiten Spielstätte, dem Cuvilliéstheater. Die Rokoko-Innenausstattung des alten Residenztheaters, die man im Krieg ausgelagert und so gerettet hatte, ist dort nach wie vor zu bewundern oder – je nach Sitzplatz – auch zu verfluchen. Dritter Spielort ist der Marstall, Anfang des 19. Jahrhunderts Hofreitschule, heute Experimentierbühne in charmant-desolatem Zustand.

Das Deckengemälde „Nachthimmel“ von Fred Thieler, entstanden 1988/89, soll den Zuschauerraum des Residenztheaters nach oben hin öffnen. Foto: Judith Buss

Seit 2019 ist Andreas Beck Staatsintendant in München. Ihm und seinem Team obliegt die künstlerische Ausrichtung des Hauses. Zu steuern ist da ein großer Tanker, das Programm für die jeweilige Spielstätte ist den Gegebenheiten angepasst. Voraussichtlich publikumsstarke Abende werden im Residenztheater angesetzt, namhafte Titel, klingende Namen gerne im Cuvilliéstheater, das Wagemutige, Junge im Marstall.

Aus der Tradition heraus schließen diejenigen Münchner im Residenztheater ein Abo ab, die sich nicht ganz aus der Komfortzone des Konventionellen bewegen wollen. Den jeweiligen Intendanten des Staatsschauspiels – gendern muss man hier nicht, bislang stand noch keine Frau an der Spitze – ist dies bewusst, weshalb sie es seit Jahren gleichermaßen bedienen und unterlaufen. Fester Kern ist dabei, dass es sich um Autoren- und Literaturtheater handelt.

Die Innenausttattung des alten Residenztheaters blieb erhalten. Hier nimmt das Publikum bei Vorstellungen im heutigen Cuvilliéstheater Platz. Foto: Philipp Mansmann/Bayerische Schlösserverwaltung

Das heißt: Es gibt sie, die großen Klassiker wie den „König Lear“, „Romeo und Julia“, „Faust“, „Maria Stuart“, „Die Dreigroschenoper“. Sie werden hier nicht zerlegt und gegen den Strich gebürstet, aber doch für die Gegenwart interpretiert. Dafür verpflichtet Staatsintendant Beck Regisseure wie Simon Stone oder Philipp Stölzl, die vom Film kommen, Regiemeister Ulrich Rasche, zart und poetisch webende Regisseurinnen wie Elsa-Sophie Jach und Nora Schlocker oder grelle, zupackende wie Claudia Bauer. Starke Wechsel in der Ästhetik sind gewollt.

Auf die große Bühne kommen auch die modernen Klassiker, neue Stoffe der Gegenwartsliteratur, Uraufführung namhafter Autoren wie Yasmina Reza, Kerstin Specht, Rainald Goetz, Ewald Palmetshofer oder Albert Ostermaier. Im Cuvilliéstheater ist der Rahmen für dieses Programm intimer, die Produktionen sind kleiner, die Regisseurinnen und Regisseure oft mehr zum Umsturz bereit im Zugriff auf die Stoffe so wie Alexander Eisenach, Rieke Süßkow oder Ewelina Marciniak.

Der Marstall ist die dritte Spielstätte des Bayerischen Staatsschauspiels. Foto: Sandra Then

Und dann gibt es die kleine Schatztruhe, den Marstall. An diesem Ort wird im besten Sinne ausprobiert. Dazu gehört, dass Mitglieder des starken Ensembles Eigenes entwickeln können. Junge Regie, die teils am Münchner Volkstheater durchgestartet ist, wie Claudia Bossard oder Ran Chai Bar-zvi, kommen dort in Kontakt mit dem Staatstheater, nachdenkliche Abende zur Zeitgeschichte, Wiederentdeckungen von Autorinnen, abgefahrene biografische Abende wie „Mercury“ oder „Mosi“ stehen auf dem Spielplan.

Nicht zu vergessen ist am Staatsschauspiel das übergreifende Programm „Resi für alle“, Kinder- und Jugendstücke wie „Pippi Langstrumpf“ und die Begegnung mit internationalen Theaterautoren beim kleinen, feinen Festival „Welt/Bühne“.

Münchner Kammerspiele

Die Bühne der Münchner Kammerspiele gilt im Schauspiel deutschlandweit als eine der ersten Adressen. Foto: Robert Haas

Gerade ist es 100 Jahre her, dass die Münchner Kammerspiele ins Schauspielhaus an der Maximilianstraße gezogen sind, einen Steinwurf entfernt vom Residenztheater. Die Kammerspiele wurden 1912 – zunächst in der Augustenstraße – als Theater für die künstlerische Avantgarde gegründet. Diese Geschichte verpflichtet bis heute, stets haben Inszenierungen dieses Hauses im deutschsprachigen Raum Maßstäbe gesetzt, sie sind nah an den Themen der Gegenwart, inhaltlich und ästhetisch oft Wagnis, manchmal Wunder. Zum Markenkern gehört ein erstklassiges Ensemble.

Mit dieser Geschichte geht ein Anspruch einher. Wird er in den Augen des Publikums nicht erfüllt, entlädt sich der Unmut. Barbara Mundel, seit 2020 Intendantin der Kammerspiele, hatte damit in ihrer Anfangszeit durchaus zu kämpfen. Sie ging – was erwartet wird – neue Wege, etablierte unter anderem ein inklusives Ensemble. Längst haben sich die Wogen geglättet, die Spielzeit 2025/26 gehört künstlerisch wie von der Publikumsresonanz her zu den erfolgreichsten vermutlich nicht nur ihrer Intendanz.

Gelegen ist das Schauspielhaus an der Maximilianstraße, ringsherum befinden sich Edel-Boutiquen. Foto: Stephan Rumpf

Mit ihrem Programm setzen die Kammerspiele nicht darauf, das Bedürfnis nach Klassikern oder bekannten Stoffen zu befriedigen. Diese kommen vor – etwa mit „Wallenstein“, „Jugend ohne Gott“, „Was ihr wollt“ –, aber stets gibt es da schon einen verfremdenden Zusatz im Titel: „Ein Schlachtfest in sieben Gängen“ oder „mit Szenen von Anne Habermehl“ oder „Komödie nach William Shakespeare“. Dahinter schimmert die Absicht durch, Texte auseinanderzunehmen, sie umzukrempeln, sehr gegenwärtig zu deuten oder auch komplett wegzulassen. Zu entdecken gibt es deshalb an den Kammerspielen auch die ungewöhnlichen Tanzstücke von Doris Uhlich oder etwa den pantomimischen Abend „(Münchner) Verkehr“ von Marie Schleef.

Verwunderlich ist es da nicht, dass die Kammerspiele ein Haus der Uraufführungen sind. Wer in das Theater an der Maximilianstraße mit seinen drei Spielstätten – dem Schauspielhaus, der Therese-Giehse-Halle und dem Werkraum – geht, den erwarten bei etwa der Hälfte aller Premieren neue, für das Haus geschriebene Stücke. Diese können die technische Überwältigungs- und Präzisionsarbeiten von Łukasz Twarkowski sein, es kann um sexualisierte Gewalt gehen, um Spurensuche nach Vergangenheit und Gegenwartsbewältigung im Eis, um die Disko-Bewegung der Siebzigerjahre in München. Es ist ein Spiel mit Themen und Formen.

Dabei sind die Kammerspiele ein Theater, das dezidiert politische Themen setzt. Das lässt sich aus dem 2020 gegebenen Motto „Die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen“ schon ablesen. Antisemitismus, Faschismus, Rassismus bilden Schwerpunkte in der Auseinandersetzung, ebenso Feminismus, Queerness, Chancengleichheit.

Die Inszenierungen des Hauses haben oft Maßstäbe gesetzt. „Mephisto“ mit Thomas Schmauser in der Titelrolle wurde vielfach ausgezeichnet. Foto: Stephan Rumpf

Intendantin Mundel hat dafür Regisseurinnen und Regisseure regelmäßig ans Haus geholt, die die Materie klug durchdringen, dennoch schwebend ästhetische Arbeiten daraus entwickeln. Jette Steckel gehört dazu, Felicitas Brucker, Nora-Abdel Maksoud oder auch Hausregisseur Jan-Christoph Gockel. Immer wieder setzt Mundel aber auch auf neue Regiehandschriften. Dass sich viel junges, diskussionsfreudiges Publikum an den Kammerspielen trifft, dafür sorgen auch der Habibi Kiosk und die benachbarte Otto-Falckenberg-Schule. Dort entstehende Arbeiten sind im Spielplan integriert. Die Tam Tam Treppenbar hat das Haus für Nachtschwärmer und Musikliebhaber zusätzlich weit geöffnet.

2028/29 wird ein Trio die Leitung der Kammerspiele übernehmen. Anja Dirks, Antú Romero Nunes und Jörg Pohl kommen vom Theater Basel und teilen sich die Intendanz. Sie werden dem Haus wieder eine neue Prägung geben.

Münchner Volkstheater

Seit 2021 befindet sich das Münchner Volkstheater in der Tumblingerstraße in einem Neubau. Foto: Mark Siaulys Pfeiffer

Das Münchner Volkstheater ist wie die Kammerspiele eine städtische Bühne. Es ist das jüngste der drei großen Theater – und das nicht nur von seiner Geschichte her, sondern auch von seinem Ensemble. 1983 wurde das Volkstheater am Stiglmaierplatz gegründet mit dem Ziel, es in der bayerisch-österreichischen Volkstheatertradition zu verwurzeln. Untergebracht war es in einer ehemaligen Turnhalle, dort sollte es über viele Jahre bleiben.

2002 übernahm Christian Stückl die Intendanz – und krempelte das Haus ordentlich um. Er verpflichtete ein Ensemble, das weitgehend gerade von der Schauspielschule kam. Die Idee war aus der Not geboren, da ihm die Stadt zu wenig Geld gab, um arrivierte Schauspieler zu bezahlen. Er eröffnete mit einem sehr blutigen „Titus Andronicus“ von Shakespeare. Es folgten junge Stoffe, junge Regie. Das ist bis heute geblieben. Der Effekt ist, dass auch das Publikum des Volkstheaters durchschnittlich ein junges ist. Für Schauspielerinnen, Schauspieler und Regieführende ist das Volkstheater ein Sprungbrett. Hier gibt es früh die großen Rollen, die große Bühne.

Mit Stückl wurde das Volkstheater eine Erfolgsgeschichte. Die Folge war ein neuer Theaterbau in der Tumblingerstraße im Schlachthofviertel, der 2021 eröffnet wurde. Das Haus verfügt über drei Bühnen und eine Bühnentechnik, die gerne den ein oder anderen verspielten Regieeinfall evoziert. Einfach, weil sie so vieles kann.

Die Farben und Formen des Theaterbaus können begeistern, wie etwa hier das Treppenhaus. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Wer ins Volkstheater geht, bekommt fast nichts, was an Mundart, an Bayern oder an Folkloristisches erinnert. Große Ausnahme ist „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“, eine Kultinszenierung, die seit mehr als 20 Jahren läuft. Wenn jetzt an der Tumblingerstraße „Die Geyerwally“ auf die Bühne kommt, dann ist sie längst visuell wie akustisch näher am Elektro-Club als an der Zirbenstube.

Bei der Stoffauswahl setzt das Volkstheater auf Theaterklassiker und deren Überschreibung, Romanadaptionen, Stückentwicklungen, zeitgenössische Dramatik. Stückl führt meist bei zwei Inszenierungen pro Spielzeit selbst Regie, der Rest liegt in der Hand der Jungen. Die kommen mit Ideen, die von Castorf und Pollesch inspiriert sein können, wie sie auch sehr klar strukturierte, kluge Gegenwartsbetrachtungen mit Blick auf historische Bezüge auf die Bühne bringen. Optische Tristesse ist dabei die große Ausnahme. Wollte man Volkstheater-Abende einem Farbspektrum zuordnen, so sind sie eindeutig bunt.

Christian Stückl ist seit 2002 Intendant. Wer auf der Bühne seines Hauses inszeniert, hat auf der Bühne viele technische Möglichkeiten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Dass sich das Haus ständig erneuert und neue Regietalente verpflichtet, liegt auch am Festival „Radikal jung“, das einmal im Jahr im Frühjahr stattfindet. Eine Jury wählt dabei dezidiert Arbeiten junger Regie aus, durchaus auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. „Radikal jung“ ist das größte Festival eines Theaters in München. Jedesmal ist es eine wunderbare Entdeckungsreise und eine Theaterparty.

Apropos Party: Die gibt es am Volkstheater auch, sowieso nach jeder Premiere, aber auch als Teil des Konzertprogramms, bei dem das Theater erneut vom Neubau profitiert: Die Sitzreihen sind rasch ausgebaut, sodass im Handumdrehen ein kleiner Konzertsaal für die Live-Auftritte entsteht.