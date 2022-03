Für "In the Name of" wurde die Autorin Liat Fassberg mit dem Münchner Dramatiker-Förderpreis ausgezeichnet. Nun kommt die Inszenierung des formal eigenwilligen Textes im Werkraum heraus.

Zwei sehr unterschiedliche Premieren: "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" am Residenztheater und "In the Name of" an den Kammerspielen.

Von Yvonne Poppek

Die Worte sind auf der Seite verschüttet worden. Irgendwie. Vielleicht bilden sie auch ein visuelles Gedicht. "Nein, Nicht, Nicht, Sein, Ist, Ihre, Sie schüttelt den Kopf, Das kann, Das, Erfahrung", steht da etwa. Daneben pappt ein gelbes Post-It: "Es ist unhöflich, sich an einer Erinnerung festzuhalten, die nicht zu dir gehört." Gedanken, Gefühle sind hier zusammenmontiert worden, wie auch auf allen vorausgehenden und nachfolgenden Seiten. Dort kleben auch Zeitungsausschnitte, Lexikoneinträge. Liat Fassbergs Text "In the Name of" scheint für die Lektüre bestimmt zu sein. Doch dieser Eindruck ist falsch.

Die 1985 in Israel geborene Autorin hat eine Sammlung zusammengetragen. Aus Worten, aus Fakten. Ein dickes Textbuch hat sie gemacht zum Thema Zwangsadoption und systematische Entwendung von Kindern weltweit. Geschrieben hat sie "In the Name of" - und das ist das Verblüffende daran - für die Bühne. Im vergangenen Sommer hat sie für den formal eigenwilligen Text den Münchner Förderpreises für deutschsprachige Dramatik erhalten. Mit diesem Preis verknüpft ist eine Inszenierung an den Kammerspielen. Diese wird nun - nach einer krankheitsbedingten Verschiebung - erstmals am Dienstag, 29. März, im Werkraum zu sehen sein.

Joël-Conrad Hieronymus, seit 2020 Regieassistent an den Kammerspielen, hat "In the Name of" eingerichtet. Hieronymus hat mit Regisseuren wie Jan Bosse, Falk Richter und Andreas Kriegenburg zusammengearbeitet, verwirklicht eigene Projekte. Seine Handschrift wird an den Kammerspielen indes neu zu entdecken sein. Für die Inszenierung von Fassbergs Stück greift er auf ein starkes Ensemble zurück: Wiebke Puls und Svetlana Belesova sind mit dabei, ebenso wie Bernardo Arias Porras und Edmund Telgenkämper. Zudem agieren vom Falckenberg-Nachwuchs Isabell Antonia Höckel und Anton Nürnberg mit auf der Bühne.

Wer das komplette Gegenteil zu Fassbergs Text auf der Bühne sucht, der dürfte am Wochenende zuvor bei der Premiere von "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" am Residenztheater fündig werden. Das Drama von Molière hat der Musiker und Autor Peter Licht bearbeitet - und lässt seine Figuren ordentlich plappern. Fakten? Leerraum zwischen den Zeilen? Das gibt es eher nicht. Claudia Bauer hat die Bearbeitung am Theater Basel inszeniert, 2019 war sie damit zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Nun holt Intendant Andreas Beck diesen Tartuffe ans Münchner Residenztheater. Wie ein Abend von Claudia Bauer und einer Peter-Licht-Fassung von Molière aussieht, konnte das Münchner Publikum derweil schon erleben. Im Spielplan steht die sehr unterschiedlich aufgenommene Inszenierung "Der eingebildete Kranke oder das Klistier der reinen Vernunft".

In the Name of, Uraufführung, Dienstag, 29. März, 19.30 Uhr, Werkraum; Tartuffe oder Das Schwein der Weisen, München-Premiere, Sa., 26. März, 19.30 Uhr, Residenztheater