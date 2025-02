Von Yvonne Poppek

Wenn Dascha, Oksana und Alena zu ihrem Auftritt fahren, ist der Weg oft verstellt. Militär ist auf den Straßen, errichtet Blockaden. Das ist schon so alltäglich, dass die drei Schauspielerinnen gar nicht mehr zusammenzucken. Vielmehr sorgen sie sich, ob sie rechtzeitig in der Schule ankommen, in der sie mit ihrem Puppenspiel, dem Märchen „Die drei kleinen Schweinchen“, auftreten sollen. Dascha, Oksana und Alena leben in Belarus, im Nachbarland Ukraine ist Krieg, die Russen sind eingefallen. Doch wie man sich dazu positionieren soll, darüber sind sie sich in der Schauspieltruppe überhaupt nicht einig.