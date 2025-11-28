Als Kind hat das noch geklappt, dieses Nein-Sagen. Stur, verbohrt, trotzig, einfach so, weil die Mama schon wieder den Bestrafungs-Countdown runterzählt: Nein! Das ging mit zwei, mit fünf, mit sieben. Irgendwann ist das Kind eine erwachsene Frau und dieses „Nein“ wird zu einem echten Problem. Angefangen damit, alltägliche Bedürfnisse zu äußern, bis hin zum Umgang mit sexuellen Übergriffen.

Die Regisseurin Fabiola Kuonen hat mit „Ruptures – The Power Of Saying No“ die „(Un)Möglichkeiten des Nein-Sagens“ untersucht. Ihre Arbeit basiert unter anderem auf 50 Interviews, die sie und ihr Team mit Frauen geführt haben. „Als Frau verbiegt man seine Grenzen eher mal zum Vorteil eines anderen Menschen. Oft spüre ich meine eigenen Grenzen nicht“, heißt es da etwa. Oder: Nein zu sagen, „ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Ich fühle mich noch Stunden danach schlecht.“ Oder, auf die Frage, was das Nein-Sagen erleichtern würde: „Kein schlechtes Gewissen“.

Zeugnisse wie diese flossen ein in den Text, den Kuonen zusammen mit Schauspielerin Anna Stein geschrieben hat, ebenso wie Recherchen zu sexuellen Übergriffen und ihre Ahndung. Entstanden ist die Uraufführung „Ruptures“, die im Theater HochX zu sehen ist. Darin geht es nicht primär um Anklage oder Dokumentation, sondern vielmehr um das Teilen von gemeinsamen Erfahrungen und Gefühlen. Der Abend wirkt trotz des Themas, leicht, schwebend, ästhetisch.

Das liegt daran, dass Kuonen das Schauspiel von Anna Stein mit dem Tanz von Marta Rak und der Musik von Marylène Salamin verbindet. Die drei erzählen keine chronologische Geschichte, sondern finden Bilder, Gesang, Klänge, Bewegungen, Worte für Situationen. Da windet sich Rak als Kind um Stein, die als Mutter und Arbeitende den Kontakt zu ihrem Innern verloren hat, während Salamin nadelstichfeine Beats unterlegt. Oder Rak und Stein tanzen zu Clubsound mit Theaterlarven auf den Hinterköpfen, als hätten sich Bewusstsein und Körper getrennt. Schöne, auch witzige Ideen reihen sich aneinander und verschmelzen zu dem, was sich Regie und Ensemble vorgenommen haben: zu einem „solidarischen Gegenentwurf zum Alleinsein“.