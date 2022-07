Von Yvonne Poppek

Ein Hundekopf mit Pinguinkörper oder oben Pferd und unten Schildkröte: Die Plakatmotive von "Freischwimmen meets Rodeo" kündigen offensichtlich eine wilde Mischung an. Allerdings sollte man sich nicht fehl leiten lassen. Mit Tieren hat das Ganze nichts zu tun. Das Theater Hoch X verknüpft vielmehr im Oktober zwei biennale Festivals der freien Szene, zeigt vom 7. bis 15. Oktober 15 Produktionen, setzt nach der harten Pandemie-Phase auf Zusammenkommen und Austausch. Es ist ein Engagement, das zu Recht Unterstützung findet.

2021 wurde das Hoch X mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Die beiden künstlerischen Leiterinnen Ute Gröbel und Antonia Beermann betrachteten die mit 75 000 Euro dotierte Auszeichnung als "Ermutigungspreis". Damals wurden erste Kürzungen im Münchner Kulturetat verhandelt, weitere sollten folgen. Sorge machte sich breit, die auch Kulturreferent Anton Biebl nicht vertreiben konnte. "Ich versuche, die freie Szene von den Einsparungen zu verschonen", sagte er damals. Aber wenn alle sparen müssen, dann ließe sich die Kultur nicht ausnehmen.

Jetzt haben Gröbel und Beermann also zu einem "Freischwimmen" nach München geholt. Acht deutschsprachige, freie Bühnen unterstützen gemeinsam Produktionen junger Künstler. Neun Arbeiten, die in den vergangenen zwei Jahren an den Spielstätten entstanden sind, zeigen sie konzentriert an einem Ort. Diesmal München. Dazu gehört eine "persönliche Tanzerfahrung" mit dem Kollektiv Chicks genauso wie eine musikalische Performance zu den Aggregatzuständen von Wasser der Gruppe Cis. Zudem organisiert das Hoch X das Tanz- und Theaterfestival "Rodeo" mit sechs Arbeiten freier Künstler aus München - diesmal etwa mit Lea Ralfs' und Jan Geigers biografischer Spurensuche "Innuendo".

Beermann und Gröbel haben sich zugetraut, beide Festivals zu verbinden und etwas Größeres daraus zu machen. So arbeiten sie mit anderen freien Münchner Bühnen zusammen, lassen mehrere Spielorte zu. Sie organisieren ein Festivalzentrum in der Halle 6 im Kreativquartier. Und sie haben geschafft, woran vor knapp einem Jahr keiner glauben wollte: Sie bekommen mehr Geld von der Stadt. In diesem Jahr zusätzliche 50 000 für "Rodeo", weitere 80 000 für "Freischwimmen". Alles in allem ist das schön.