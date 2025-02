Münchner Theater vor der Bundestagswahl:Gegen Hass, für Demokratie

Vor der Bundestagswahl wird noch einmal geklotzt. Und das unter anderem auch an den großen Theatern Münchens, die sich in dieser Spielzeit ohnehin fast ausschließlich gegenwartspolitischen Themen widmen. Den Bühnen geht es an diesem Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Februar, um Solidarität, gegen den Hass und um die Frage, wie man aus der „diskursiven Sackgasse“ herauskommt. Und letztlich auch um die Erinnerung an eine Widerstandskämpferin wie Sophie Scholl.

Was die Theater organisiert haben, ist beeindruckend: Am Residenztheater treten am Donnerstag, 13. Februar, knapp vierzig Ensemblemitglieder auf samt der Autorin und Publizistin Carolin Emcke, die 2016 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Emcke wird eine Rede halten, das Ensemble liest aus ihrem Essayband „Gegen den Hass“. Aufgrund der hohen Nachfrage – die Tickets für den Marstall um 20 Uhr sind bereits ausverkauft – hat das Residenztheater einen Live-Stream eingerichtet, der über die Homepage abgerufen werden kann.

Die Kammerspiele haben kurzfristig ihren Abend am 14. Februar ins Programm genommen, sie kooperieren bei ihrer „Lesung mit Vielen für Solidarität“ mit mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt, Ensemblemitglieder sind dabei und auch der Autor und Publizist Michel Friedman. Im Schauspielhaus tragen sie Texte vor, „die Hoffnung geben, dass eine offene Gesellschaft, ein demokratischer Raum auch in Zukunft weiter bestehen wird“.

Das Volkstheater hat am 14. Februar einen (bereits ausverkauften) Diskussionsabend im Programm mit dem Titel: „Wie kommen wir raus aus der diskursiven Sackgasse?“ Zudem wird am 18. Februar zweimal in der Ludwig-Maximilians-Universität am historischen Ort die szenische Lesung „Sophie Scholl – Liebe in Zeiten des Widerstands“ gezeigt, hier gibt es noch Restkarten.

Residenztheater: Gegen den Hass, Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr; Kammerspiele: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Lesung mit Vielen für Solidarität, Freitag, 14. Februar, 19 Uhr; Volkstheater: Wie kommen wir raus aus der diskursiven Sackgasse?, Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, Sophie Scholl – Liebe in Zeiten des Widerstands, Dienstag, 18. Februar, 18 und 20 Uhr, Aula der Ludwig-Maximilians-Universität