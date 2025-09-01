Zum Hauptinhalt springen

Pre-Release-Konzerte in MünchenNeues von den Indiepop-Lieblingen „The Notwist“

Lesezeit: 3 Min.

Raus aus der Studio-Situation und nah ran ans Publikum: „The Notwist“ stellten bei zwei Konzerten im Import Export ihr neues Album erstmals auch live vor.
(Foto: Stephan Rumpf)

Münchens wichtigste Band „The Notwist“ hat eine Woche lang im Import Export am neuen Album getüftelt – und dieses bei zwei Vorab-Konzerten live vorgestellt. So klingen die frischen Songs.

Von Jürgen Moises

Es fängt ruhig an. Mit einem Intro, das mit Banjo, Sousaphon und Vibraphon an die Musik der Hochzeitskapelle, das Nebenprojekt der Achers erinnert. Und weniger an die der Münchner Indierock-Institution The Notwist. Danach folgt ein sanftes Gitarrenmotiv und Markus Acher singt: „I won’t get insane like all the others. I will find my way.“

