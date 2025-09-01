Pre-Release-Konzerte in München Neues von den Indiepop-Lieblingen „The Notwist“ 1. September 2025, 13:36 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Raus aus der Studio-Situation und nah ran ans Publikum: „The Notwist“ stellten bei zwei Konzerten im Import Export ihr neues Album erstmals auch live vor. (Foto: Stephan Rumpf)

Münchens wichtigste Band „The Notwist“ hat eine Woche lang im Import Export am neuen Album getüftelt – und dieses bei zwei Vorab-Konzerten live vorgestellt. So klingen die frischen Songs.

Von Jürgen Moises

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback