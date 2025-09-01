Es fängt ruhig an. Mit einem Intro, das mit Banjo, Sousaphon und Vibraphon an die Musik der Hochzeitskapelle, das Nebenprojekt der Achers erinnert. Und weniger an die der Münchner Indierock-Institution The Notwist. Danach folgt ein sanftes Gitarrenmotiv und Markus Acher singt: „I won’t get insane like all the others. I will find my way.“
Pre-Release-Konzerte in MünchenNeues von den Indiepop-Lieblingen „The Notwist“
Münchens wichtigste Band „The Notwist“ hat eine Woche lang im Import Export am neuen Album getüftelt – und dieses bei zwei Vorab-Konzerten live vorgestellt. So klingen die frischen Songs.
Von Jürgen Moises
