Sich selbst finden und neu erfinden: The Notwist haben die Zeit ohne Konzerte genutzt, um ein Studio-Album aufzunehmen, in dem sie hin- und herpendeln zwischen Altem und Neuem.

Von Jürgen Moises

Wenn die Sterne nicht mehr fix sind und vom Himmel stürzen können. Wenn die Straßen nicht mehr fest sind, und der Regen nach oben statt nach unten fällt. Dann scheint im Universum etwas gewaltig durcheinandergeraten zu sein. Zumindest in dem Universum, das Markus Acher im Lied "Into Love / Stars" auf dem neuen, am 29. Januar erscheinenden The Notwist-Album "Vertigo Days" besingt. Der Grund für das Durcheinander? Das Ende einer Liebe, welches das eigene Koordinatensystem auflöst und einen zwingt, sich neu zu orientieren. Eine Wirkung, wie sie seit einem Jahr auf ähnliche und doch ganz andere Art Corona auf uns hat. Was heißt das nun? Wie geht es weiter? Wann ist die schlimme Zeit endlich vorbei? Das sind Fragen, die viele von uns in diesem schier endlosen Durcheinandertal der Pandemie quälen.