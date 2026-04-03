Bei Freibad denkt man an Sommer, Sonne, Pommes. Aber auch an Bodyshaming, Mackerposen und Gruppenzwang. Für viele Menschen ist die Badeanstalt mit unangenehmen Erfahrungen verknüpft, gerade, wenn es um bestimmte Vorstellungen von Körpernormen und Schönheitsidealen geht. Das gegenteilige Erlebnis beschert der Abend im ausverkauften Werkraum der Kammerspiele, an dem die Truppe des „Lost Cabaret“ mit ihrer Show gastiert, zu der sie sieben Gastkünstlerinnen eingeladen haben.
Flinta-Comedy an den Münchner KammerspielenLachen über Mackermänner
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„The Lost Cabaret“ im Werkraum der Kammerspiele ist Münchens erste Comedy-Show von komischen Flintas. Wofür das steht? Vor allem für jede Menge Spaß an wechselnden Acts zwischen Freibad-Posen und Mitmachakrobatik.
Kritik von Anna Steinbauer, München
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