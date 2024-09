Tito, Jackie und Marlon erinnern bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert in München an ihren berühmten Bruder Michael Jackson. Viele Hits sind zu hören, aber manchmal wirkt alles auch ein wenig aufgesetzt.

Von Dirk Wagner

Als die Brüder Tito, Jackie und Marlon Jackson mit ihrer Band Jackson 5 am 2. November 1972 im Münchner Circus Krone ihr allererstes Deutschlandkonzert gegeben hatten, waren schon zwei Solo-Alben ihres damaligen Haupt-Sängers Michael Jackson erschienen. Trotzdem blieb dieser bis 1984 ein festes Mitglied der Band, die sich nach der Trennung von ihrer einstigen Plattenfirma Motown 1976 in The Jacksons umbenennen musste. Die Rechte an ihren seit 1966 etablierten Namen Jackson 5 hatte sich ihr erstes Label gesichert.