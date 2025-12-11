Es klingt nach einem verlockenden Angebot für Menschen, die das nötige Geld parat haben und die in zwei, drei Jahren gern in eine Wohnung in bester Münchner Lage ziehen möchten: Isarvorstadt, Thalkirchner Straße 80, direkt gegenüber dem Alten Südfriedhof. Da gibt es zum Beispiel die „Gartenpalais Wohnung ‚Fresia‘ – zwei Zimmer und Kamin möglich – Fitness & Sauna“, so heißt es in der Überschrift eines Inserats auf Immoscout. 44,4 Quadratmeter für 449 000 Euro, also 10 100 Euro pro Quadratmeter.
Mieterschutz in MünchenWohnungsverkäufer wirbt mit Option auf schnelle Eigenbedarfskündigung – zu Recht?
Bereits 2027 sollen Käufer dreier Wohnungen im „Künstlerhaus“ in der Thalkirchner Straße den darin lebenden Mietern kündigen können, heißt es in einem Verkaufsinserat. Doch Experten bezweifeln, dass das zulässig ist.
Von Sebastian Krass
