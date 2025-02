Das „Künstlerhaus“ an der Thalkirchner Straße wurde aufwendig saniert. Es zeige sich „nun in seiner vollendeten Schönheit“, wirbt der Eigentümer. Das Problem ist nur: Durch die Arbeiten hat es zu großen Teilen seinen Denkmalschutz verloren.

Von Sebastian Krass

„Sirmione“, also wie die Gemeinde am Südufer des Gardasees, so heißt die Wohnung im zweiten Stock. Sie liegt in einem sanierten Altbau an der Thalkirchner Straße 80, gegenüber dem Alten Südfriedhof im Münchner Stadtteil Isarvorstadt. Drei Zimmer hat „Sirmione“, 60,7 Quadratmeter Wohnfläche, eingerechnet ist der Vier-Quadratmeter-Balkon. Kaufpreis: 1,04 Millionen Euro, das entspricht 17 100 Euro pro Quadratmeter.