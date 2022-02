In der Chirurgischen Klinik in Thalkirchen gilt seit 1. Januar: impfen oder gehen. Vom Chefarzt bis zum Lagerarbeiter, von der Putzfrau bis zur Verwaltungsangestellten. Wie gut klappt das?

Von Stephan Handel

Rainer Salfeld findet, auch Markus Söder könne sich jetzt mal an Bundesgesetze halten. "Müssen wir ja auch", sagt Salfeld. Der bayerische Ministerpräsident hat - um das Mindeste zu sagen - nicht nur Zuspruch erhalten für seine Ankündigung, die Impfpflicht für Pflege- und Medizinberufe aussetzen zu wollen. Oder sie zumindest nicht ganz so streng zu kontrollieren durch die bayerischen Gesundheitsämter, wenn sie in Kraft tritt am 15. März.