Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Thalkirchen ist eine Frau verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die 47-Jährige, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war, erlitt schwere Verbrennungen an den Armen. Sie wurde von einem Nachbarn in ein Krankenhaus gebracht.