Zurück in die verdrängte Vergangenheit

Zwangsarbeiterlager in München

Teunis van Houwelingen auf seinem Kinderausweis, da war er 14 Jahre alt. Vier Jahre später wurde er zum Zwangsarbeiter in München.

Der Niederländer Teunis van Houwelingen musste in der NS-Zeit mit 18 Jahren als Zwangsarbeiter in Neuaubing schuften - seiner Familie hat er erst vor zehn Jahren davon erzählt. Nun kehrt der 96-Jährige zurück in eine Stadt, die von den Kriegssklaven profitierte.