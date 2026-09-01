Die Frauenfiguren auf dem Fahrgeschäft Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest tragen mehr Kleidung. Das Traditionsgeschäft Teufelsrad hat – nach entsprechenden Hinweisen der städtischen Gleichstellungsstelle – die 80 Jahre alten Frauenfiguren übermalen lassen. Sie tragen nun hochgeschlossenere Dirndlblusen als vorher und sind mit Radlerhosen ausgestattet, damit der Blick unter den Rock verhindert wird. Das sorgt für hitzige Debatten, auch im Rathaus.
Münchner Oktoberfest„Ein paar Bilder der Zeit anzupassen, ist kein Widerspruch zur Tradition“
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Die Umgestaltung von vier Frauenfiguren auf dem Teufelsrad erhitzt die Debatte über Sexismus auf der Wiesn. Die Kulturanthropologin Simone Egger über züchtige Dirndl, Radlerhosen und fehlendes Bewusstsein für den Umgang mit der Geschichte.
Interview von Martina Scherf
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