RIAS Bayern verortet Anschlag im Kontext einer weltweiten antisemitischen Mobilisierung

Den geplanten Anschlag des mutmaßlichen Islamisten auf das israelische Generalkonsulat am Jahrestag des Olympia-Attentats sieht Annette Seidel-Arpacı, die Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern), im Kontext einer weltweiten antisemitischen Mobilisierung seit dem 7. Oktober. Seit diesem Tag haben RIAS zufolge antisemitisch motivierte Taten stark zugenommen. "Ein Nährboden derartiger Taten ist ein gesellschaftliches Klima, in dem auch auf bayerischen Straßen nach einer 'Intifada' gerufen und sich mit dem 'bewaffneten Widerstand' solidarisiert wird", sagt sie. Das stelle für jüdische Menschen eine konkrete Bedrohung dar.



Der Geschäftsführer des RIAS-Bundesverbands, Benjamin Steinitz, sieht in der Tat in München zudem einen erschütternden Beleg für die hohe Gefährdung jüdischer und israelischer Einrichtungen. RIAS-Meldestellen dokumentierten seit Jahren extreme Gewalt gegen diese Einrichtungen. "Ein sicheres und offenes jüdisches Leben ist in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 noch weniger möglich als zuvor", sagt er.



RIAS Bayern verzeichnete in den vergangenen drei Monaten des Jahres 2023 einen starken Anstieg an Fällen des israelbezogenen Antisemitismus. Fast die Hälfte aller antisemitischen Vorfälle 2023 wurden nach dem 7. Oktober dokumentiert: 374 wurden vor, 359 nach diesem Datum bekannt. 70 Prozent der Vorfälle nach dem 7. Oktober zeichneten sich durch israelbezogenen Antisemitismus aus. Vom 7. Oktober an wurden 87 Versammlungen dokumentiert, auf denen israelbezogener Antisemitismus geäußert wurde – in den neun Monaten davor waren es nur 25 derartige Versammlungen.



In 46 Prozent aller Fälle (339 von 733) spielte der israelbezogene Antisemitismus eine Rolle, im Vorjahr waren es nur 26 Prozent. Die Zahl der Vorfälle dieser Kategorie verdreifachte sich von 112 auf 339, während die Zahl der insgesamt dokumentierten Vorfälle „nur“ um gut zwei Drittel von 424 auf 733 anstieg.