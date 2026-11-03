Florian Drahorad hat ein Unternehmen gegründet, um die Erinnerungen seiner Familie zu bewahren. „Von der Jugend meines Vaters gibt es fünf Fotos, von meiner eigenen Familie fünfzigtausend“, beschreibt er das Problem. Der Vater kann nur wenige Bilder aus seiner Jugend zeigen. Der Sohn besitzt so viele, dass sich seine Kinder später kaum darin zurechtfinden dürften: verstreut auf alten Festplatten und Laptops, in vergessenen Cloud-Konten und auf Smartphones, die vor Bildern überquellen.