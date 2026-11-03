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FamilienarchivWie aus emotionalen Momenten eine digitale Familiengeschichte wird

Lesezeit: 3 Min.

Florian Drahorad, Gründer des Münchner Start-ups æternacy: Seine App kann Tausende Fotos verarbeiten.
Florian Drahorad, Gründer des Münchner Start-ups æternacy: Seine App kann Tausende Fotos verarbeiten.
Foto: Florian Peljak

Fünfzigtausend Fotos, verstreut auf Festplatten und Cloud-Konten: Die KI-Software æternacy soll daraus eine zusammenhängende Chronik machen. Sofern die Nutzer das zulassen, können die Erinnerungen außerordentlich persönlich ausfallen.

Von Catherine Hoffmann

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Florian Drahorad hat ein Unternehmen gegründet, um die Erinnerungen seiner Familie zu bewahren. „Von der Jugend meines Vaters gibt es fünf Fotos, von meiner eigenen Familie fünfzigtausend“, beschreibt er das Problem. Der Vater kann nur wenige Bilder aus seiner Jugend zeigen. Der Sohn besitzt so viele, dass sich seine Kinder später kaum darin zurechtfinden dürften: verstreut auf alten Festplatten und Laptops, in vergessenen Cloud-Konten und auf Smartphones, die vor Bildern überquellen.

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