Madrilene müsste man sein, dann hätte man im kommenden Frühjahr den unmittelbaren Vergleich: Binnen weniger Wochen konzertiert dort in Madrid Dirigent Teodor Currentzis : am 4. April mit seinem Utopia Festival Orchestra im Teatro Real, dann am 24. Mai mit seinem renommierten Ensemble Musica Aeterna im Auditorio Nacional de Música.

Mit diesem Orchester, das seine Adresse im Dom Radio im russischen Sankt Petersburg hat, war Currentzis in Deutschland zuletzt im November 2022 in Dortmund zu hören, neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wegen der Finanzierung seines Orchesters unter anderem durch die mit Sanktionen belegte VTB Bank, und weil einige Orchestermitglieder auf Social Media mit nationalistischen Posts auffielen, haben die Veranstalter in Deutschland seither die Finger von Musica Aeterna gelassen. Nicht jedoch von Currentzis.

Der Grieche mit russischem Pass, der zu Putins Krieg schweigt, war nicht nur bis Juni 2024 Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. Bereits im Oktober 2022 hatte er in der Philharmonie Luxembourg das erste Konzert mit seinem neu gegründeten Utopia Festival Orchester gegeben, in dem, wie es auf der Website heißt, Musiker aus aller Welt spielen. Hauptsitz des Klangkörpers ist Berlin. Mit Utopia gastierte Currentzis auch schon in München, zuletzt im Mai. Nächster Konzerttermin in der Isarphilharmonie ist der 9. November. Zu hören gibt es Strawinskys „Le Sacre du printemps“, das Currentzis mit Musica Aeterna beeindruckend eingespielt hat. Wie schlägt sich nun Utopia live?

Unkonventionelle Pianistin: die Münchnerin Alice Sara Ott. Foto: Yvonne Schmedemann

Der November wird auch ein Monat der Klaviergötter in der Isarphilharmonie: Bereits am 1. November kommt Lang Lang mal wieder für ein Konzert nach München, hoffentlich diesmal ohne Feueralarmstörung. Er interpretiert unter anderem Beethovens „Pathétique“. Am 8. November widmen sich die Münchnerin Alice Sara Ott und die Luxembourg Philharmonic Beethovens Klavierkonzert Nr. 4. Am 18. November kommt es dann zu einem besonderen Gipfeltreffen der Generationen, wenn zwei Flügel hereingeschoben werden für Sir András Schiff, 72, und Evgeny Kissin, 55, die unter anderem Smetanas „Moldau“ in der Fassung für zwei Klaviere interpretieren werden.

Und noch ein besonderes Duo hat sich angekündigt in der Isarphilharmonie: Die italienische Pianistin Beatrice Rana und Yannick Nézet-Séguin, Musikdirektor der Metropolitan Opera New York, waren zuletzt 2022 in München gemeinsam zu erleben, damals mit dem BRSO im Herkulessaal. Am 28. November leitet Nézet-Séguin nun das Chamber Orchestra of Europe. Der Abend ist ganz der Musik von Johannes Brahms gewidmet.

Aber auch die Star-Geiger sind für die Isarphilharmonie gebucht: Der erst 24-jährige Geiger Tassilo Probst spielt dort am 10. November. Zwei Jahre jünger ist sein kanadischer Kollege Jacques Forestier, der am 15. November mit den Münchner Symphonikern konzertiert. Und noch eine große Geigenstimme und ein großer Dirigent: Lisa Batiashvili kommt am 17. November mit Iván Fischer und seinem Budapest Festival Orchestra in die Isarphilharmonie.

Bassbariton Thomas Quasthoff feiert 75 Jahre ARD-Musikwettbewerb. Foto: Gregor Hohenberg

Reger Betrieb auch im Prinzregententheater: Am 8. November spielt dort der israelische Mandolinist Avi Avital zusammen mit dem Kammerorchester des BR-Symphonieorchesters. Am 9. November geben Bariton und Opus-Klassik-Gewinner André Schuen und Pianist Julius Drake einen Liederabend mit einem reinen Schumann-Programm.

Zuvor aber, am 7. November, erwartet das Publikum im Prinze das Jubiläumskonzert „75 Jahre ARD-Musikwettbewerb“. Ehemalige Preisträger geben sich die Ehre wie Antoine Tamestit (Viola) oder Lukas Sternath (Klavier). Besonders aber freut man sich auf Thomas Quasthoff. Der Bassbariton beendete 2012 seine Sänger-Karriere. Seither erlebt man ihn als Professor, Rezitator und Moderator, vor allem aber als begnadeten Jazz-Interpreten. Warum nicht Silvester in Wien verbringen? Dort im Konzerthaus singt Thomas Quasthoff Songs von Frank Sinatra. Besser kann man nicht ins Neue Jahr hinübergleiten.