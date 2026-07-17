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Schlagpartner von Alexander Zverev über Wimbledon-Finale„Im ersten Satz habe ich gemerkt, dass er auch nervös war“

Lesezeit: 5 Min.

Matthias Bachinger beim Training.
Matthias Bachinger beim Training. Catherina Hess

Als Schlagpartner von Alexander Zverev war Matthias Bachinger beim Wimbledon-Finale dabei. Wie der einstige Profi-Tennisspieler das Finale erlebte – und wieso während der Turnierwochen Fußballspielen besonders wichtig war.

Von Thomas Becker

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Matthias Bachinger kommt ganz schön rum. Das Wochenende wird er zum Beispiel in Dorsten verbringen. Da, wo das Ruhrgebiet aufhört und das Münsterland anfängt. Sehenswürdigkeiten: Schloss Lembeck sowie eine denkmalgeschützte Tankstelle aus den Fünfzigerjahren, heute Heimat eines Schnellimbisses. Berühmteste Tochter der Stadt: Kinderbuch-Autorin Cornelia Funke. Berühmtester Sohn: Sterne-Koch Frank Rosin. Auch erfolgreiche Sportvereine listet Wikipedia auf: Tanzen, Basketball, Rudern, Segelfliegen, Tischtennis, Taekwondo. Was fehlt: der „Dorstener Tennisclub 1912“, Ausrichter des Final-Four-Turniers um die deutsche Meisterschaft der Herren 30. Mit dabei: Vorjahresfinalist TC Großhesselohe, mit dem hinter Tommy Haas an Nummer zwei gesetzten Matthias Bachinger.

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