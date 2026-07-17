Als Schlagpartner von Alexander Zverev war Matthias Bachinger beim Wimbledon-Finale dabei. Wie der einstige Profi-Tennisspieler das Finale erlebte – und wieso während der Turnierwochen Fußballspielen besonders wichtig war.

Matthias Bachinger kommt ganz schön rum. Das Wochenende wird er zum Beispiel in Dorsten verbringen. Da, wo das Ruhrgebiet aufhört und das Münsterland anfängt. Sehenswürdigkeiten: Schloss Lembeck sowie eine denkmalgeschützte Tankstelle aus den Fünfzigerjahren, heute Heimat eines Schnellimbisses. Berühmteste Tochter der Stadt: Kinderbuch-Autorin Cornelia Funke. Berühmtester Sohn: Sterne-Koch Frank Rosin. Auch erfolgreiche Sportvereine listet Wikipedia auf: Tanzen, Basketball, Rudern, Segelfliegen, Tischtennis, Taekwondo. Was fehlt: der „Dorstener Tennisclub 1912“, Ausrichter des Final-Four-Turniers um die deutsche Meisterschaft der Herren 30. Mit dabei: Vorjahresfinalist TC Großhesselohe, mit dem hinter Tommy Haas an Nummer zwei gesetzten Matthias Bachinger.