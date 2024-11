Verkehr in München:Wo bald Tempo 30 gelten könnte

In der Stadt ist es an vielen Orten zu laut. Einer der Hauptverursacher von Lärm ist der Straßenverkehr. Der Umweltausschuss des Stadtrats hat deshalb gegen die Stimmen von CSU/FW und FDP/Bayernpartei eine Fortschreibung des Lärmaktionsplans beschlossen. Dazu gehört, in neuen Straßen Tempo 30 prüfen zu lassen.