Wie die Stadt Schnellfahrer ausbremsen will

Blitzer in München

Gerade in Münchens Tempo-30-Straßen lässt die Disziplin mancher Autofahrer zu wünschen übrig. Nun nimmt die Stadt zwei neue Blitzanlagen in Betrieb. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Von Andreas Schubert

Plötzlich blitzt es rot am Straßenrand, einige Zeit später flattert Post mit einem Verwarnungs- oder Bußgeldbescheid ins Haus, samt einem (meist unvorteilhaften) Beweisfoto. Das dürfte den meisten Autofahrern schon passiert sein. Nun will die Stadt München Raser noch mehr ausbremsen, dazu verstärkt sie ihre Kontrollen und nimmt dafür zwei neue Blitzanlagen in Betrieb. Bei den fest installierten Blitzern sind die Fahrzeuglenker allerdings vorsichtig: Hier gibt es nach Angaben der Polizei vergleichsweise wenige Beanstandungen.