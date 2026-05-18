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TelemedizinWarum gehen nicht mehr Menschen zum Arzt auf dem Bildschirm?

Lesezeit: 4 Min.

Patient und Arzt unterhalten sich per Computer – Telemedizin verspricht schnelle Hilfe ohne Wartezimmer. Doch ob die Videosprechstunde das Gesundheitssystem wirklich entlastet, ist umstritten.
Patient und Arzt unterhalten sich per Computer – Telemedizin verspricht schnelle Hilfe ohne Wartezimmer. Doch ob die Videosprechstunde das Gesundheitssystem wirklich entlastet, ist umstritten. Daniel Ingold/Imago

Die Videosprechstunde funktioniert, doch sie wird in anderen Ländern häufiger genutzt als in Deutschland. Für welche Patienten das Angebot sinnvoll ist – und wo die Technik an ihre Grenzen stößt.

Von Nicole Graner und Catherine Hoffmann

Telemedizin ist in Deutschland längst Alltag: Krankschreibungen, Rezepte, Arztbriefe – vieles lässt sich inzwischen per Smartphone abwickeln. Und doch bleibt die Videosprechstunde, gemessen an den Millionen Arztkontakten, eine selten genutzte Möglichkeit.

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