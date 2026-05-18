Telemedizin ist in Deutschland längst Alltag: Krankschreibungen, Rezepte, Arztbriefe – vieles lässt sich inzwischen per Smartphone abwickeln. Und doch bleibt die Videosprechstunde, gemessen an den Millionen Arztkontakten, eine selten genutzte Möglichkeit.
TelemedizinWarum gehen nicht mehr Menschen zum Arzt auf dem Bildschirm?
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Die Videosprechstunde funktioniert, doch sie wird in anderen Ländern häufiger genutzt als in Deutschland. Für welche Patienten das Angebot sinnvoll ist – und wo die Technik an ihre Grenzen stößt.
Von Nicole Graner und Catherine Hoffmann
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