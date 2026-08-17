Viele junge Menschen leiden unter mangelnden Sozialkontakten, sagt Alexander Fischhold. Vergangenes Jahr hatten sich doppelt so viele von ihnen wie zuvor bei der Telefonseelsorge in der Erzdiözese München und Freising gemeldet, 3500 waren es. Der Leiter der Einrichtung spricht von Einsamkeit als großem Thema. Insgesamt hatten Fischhold und sein Team 2025 35 000 Anruferinnen und Anrufer aller Altersstufen am Telefon, hauptsächlich aus dem Großraum München. Darunter sind auch immer mehr Menschen, die keine Chance auf einen zeitnahen Therapieplatz haben und sich deshalb in großer Seelennot an die kostenlose und anonyme Beratungsstelle wenden. Der Bedarf sei enorm, sagt der 53-Jährige, eine Erweiterung des Angebots: schwierig. Finanziell stoßen die Helfenden selbst an erhebliche Grenzen.