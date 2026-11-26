Mit einer eher unüblichen Masche haben Telefonbetrüger in diesen Tagen Geld von älteren Menschen erbeutet. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter rief am Dienstag bei einem Ehepaar in Hadern an und berichtete von verdächtigen Abbuchungen von dessen Konten: Deswegen müssten die Girokarten des Paars abgeholt und gesperrt werden. Dem angekündigten Abholer händigten die mehr als 80 Jahre alten Senioren dann ihre Bankkarten samt Pin-Nummern aus. Bevor sie den Betrug bemerkten, waren 4000 Euro abgehoben.

In anderen Fällen, von denen die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Schaden noch höher. Bei einer mehr als 80 Jahre alten Frau in Forstenried gab sich am Dienstag ein Anrufer als Krankenpfleger aus und verlangte Geld für die Behandlung einer Angehörigen mit teuren Medikamenten. Die Frau übergab daraufhin Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 200 000 Euro. Tags darauf gab eine ebenfalls mehr als 80-Jährige in Laim einem Abholer Wertsachen in Höhe von rund 100 000 Euro; ihr hatte ein angeblicher Arzt die gleiche Geschichte erzählt.

Bei einem Ehepaar in Unterföhring waren die Telefonbetrüger erfolglos mit der Medikamenten-Masche: Während der Mann mit einem Anrufer eine Geldübergabe vereinbarte, verständigte die Frau auf einem anderen Apparat die Polizei. Und die nahm dann einen 22-Jährigen fest, als der die geforderten 30 000 Euro abholen wollte.