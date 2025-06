Vor menschenverachtenden Legenden schrecken Telefonbetrüger nicht zurück. Im Gegenteil. Ihnen geht es einzig darum, ältere Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, um ihnen viel Geld aus der Tasche zu ziehen. So erging es einer Münchner Seniorin am Dienstagnachmittag, als ein angeblicher Krankenhausmitarbeiter ihr am Telefon vorgaukelte, ihr Sohn sei an Krebs erkrankt und habe nicht mehr lange zu leben.