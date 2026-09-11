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Teilhaber von „Rohde & Schwarz“Ulrich Rohde, ein Mann mit eiserner Disziplin

Lesezeit: 5 Min.

Ulrich Rohde ist auch im hohen Alter noch wissenschaftlich aktiv und fördert als Mäzen Universitäten und Akademien.
Ulrich Rohde ist auch im hohen Alter noch wissenschaftlich aktiv und fördert als Mäzen Universitäten und Akademien.
Foto: Florian Peljak

Er hat Patente entwickelt, Bücher geschrieben, fördert die Wissenschaft weltweit. Wie der Unternehmer Ulrich Rohde auf die steigenden Rüstungsausgaben blickt und was er über den Brandanschlag nahe der Münchner Firmenzentrale sagt.

Von Martina Scherf

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Über den Ärmeln seines weißen Rollkragenpullovers trägt Ulrich Rohde an diesem Nachmittag zwei goldene Armbanduhren. Eine links, eine rechts. Die eine aus eigener Produktion – er hat aus Liebhaberei vor Jahren eine Uhrenfirma gekauft und lässt in Sachsen fertigen –, die andere von der Konkurrenz, einer Luxusmarke. „Nicht, dass Sie denken, ich hätte einen Spleen“, sagt der alte Herr. „Ich will einfach nur wissen, welche genauer läuft.“

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