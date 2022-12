Gut aufgelegt an den Feiertage: Clubs wie das Harry Klein in München sind geöffnet.

Von Anastasia Trenkler

Ex-Münchnerin Clara Cuvé kehrt über Weihnachten zurück nach Bayern. Mit einer Mischung aus Hardcore, Jungle und Breakbeat beschert sie dem Publikum im Blitz Club in der Heiligen Nacht einen feierlichen Rave. Ebenfalls aus Berlin angereist kommt Rachel Noon, bekannt aus der queeren Underground-Szene Brooklyns, ist sie während der Pandemie von New York nach Deutschland gezogen. In Empfang nehmen den Hauptstadt-Besuch Bashkka und Sedef Adasi, Residents im Blitz Club.

Weniger international, dafür aber umso familiärer ist das Freitags-Line-up im Bahnwärter Thiel: Aaron Vincent, Sab.rina, H. Maurice, Tuningtoni, Jester & Ilanga von den Schallvagabunden laden gemeinsam mit DJ Cosimoto zum "Midwinter" ein. Der Veranstaltungstitel ist eine Anlehnung an das "Midsommar"-Festival, das das Party- und Kulturkollektiv seit einigen Jahren in Hub bei Unterreit im Münchner Umland veranstaltet. Für die hiesigen Techno-Szene ist das bunte Hippie-Fest mittlerweile zum Pflichttermin geworden. Kein Wunder also, wenn man auch am kommenden Freitag auf bekannte Gesichter trifft.

Zum voraussichtlich letzten Mal feiert das Harry Klein am zweiten Weihnachtsfeiertag sein "Harry Christmas", mit Artists der Kollektive Wut, Perras und Unknown Future. Nachdem seine Schließung mehrfach verschoben wurde, endet die Ära des bekannten Münchner Clubs kommendes Jahr. Bis April 2023 sollen die Veranstalter ihre Residenz in der Sonnenstraße geräumt haben. Dort soll in Zukunft ein Hotel entstehen. Bis dahin aber bleiben die Türen des Techno-Clubs geöffnet, am Sonntag von 22 bis sieben Uhr am Montagmorgen.

Und auch in der benachbarten Roten Sonne lauscht man an diesem Wochenende neuen und alten Bekannten: Die Artists Arcann, Bebi2Bebi, Caiva und Closure bespaßen das Publikum in der Nacht zum Sonntag und lösen damit Cravo und Temudo, Max Ochtend, The Lady Machine und Tom Altthaler ab, die tags zuvor auflegen. Tickets für die Events der Roten Sonne gibt es anders als bei den Kolleginnen und Kollegen vom Bahnwärter Thiel, Harry Klein und Blitz Club ausschließlich an der Abendkasse.