Lange hatten es die Münchner Club-Freunde bequem, zum Tanzen zogen sie zentral in die Innenstadt. Dann gingen die Lichter aus in den City-Tempeln der Nacht, im Harry Klein an der Sonnenstraße, im Blitz auf der Museumsinsel, und zuletzt im DNA im Werksviertel.

Aber schon brodelt die Gerüchteküche in der Nachtgastronomie wieder: Im Werksviertel wird längst an was Großem gewerkelt, das Blitz-Team greift nach neuen Sternen, vielleicht sogar in Schwabing – bis die DJ-Pulte wieder unter Dach und Fach sind, dauert es noch etwas. Aber schon jetzt öffnet ein ganz neuer aufregender Ort für elektronische Musik, wenn auch die Club-Gänger zum Tanzen wieder etwas weitere Wege gehen müssen.

In Moosach steht in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums eine Zeitungsdruckerei leer, oder besser: stand. Denn eine der mächtigen Hallen dort heißt nun Printhouse, und einmal im Monat sollen eine Nachtschicht lang die Raver rotieren so wie einst die Zeitungsseiten auf den Druckwalzen.

Später einmal, so der Plan der Macher, soll es auf dem ganzen Gelände rund um die Uhr rundgehen: Gastronomie, Ausstellungen, Firmenevents, Jazz, Oper und mehr. Die Verantwortlichen für dieses zunächst als Zwischennutzung genehmigte Kulturprojekt sind Henrik Szilit von der Agentur Set About, der die Idee hatte und den Gesamtstandort entwickelt, Robert Benke (bekannt von seiner Bar Holzkranich) für den Betrieb und die Gastronomie und als Kurator Christoph Pankowski, der sich in München mit seinen „Rave Autonomica“-Open-Airs und 48-Stunden-Vernissagen einen Namen gemacht hat.

Die Spuren der Arbeit in der Druckerei sollen sichtbar bleiben. Foto: Printhouse

In einem Interview mit dem Magazin Muc-Book schilderte Pankowski seine erste Begehung mit der neun Meter hohen Halle, in die durch hohe Fenster Sonnenlicht fiel: „Staub in der Luft, sonst nichts. Ich bin ein paar Minuten einfach nur dagestanden … Es war das Gefühl, dass dieser Ort etwas will.“

Die Industrieästhtetik, die Spuren der Arbeit auf dem Betonboden, das will er bewahren und ins Club-Erleben integrieren. Der SZ schreibt er: „Was wir bewusst nicht machen: das Haus glatt bügeln. Man soll ihm seine Geschichte ansehen. Wir polieren hier nichts weg.“

Christoph Pankowski macht das Programm im Printhouse. Foto: Printhouse

Gleichwohl ist das Printhouse kein roher Ort für illegale Raves. Die Macher haben viel reingesteckt, was die Gäste nicht sehen und auch nicht sehen sollen: Brandschutz, Elektrik, Sanitäranlagen, Fluchtwege. Auch wenn niemand „seriös sagen könne“, wie lange sie am Ende bleiben können. „Unsere Haltung ist trotzdem eindeutig“, sagt Pankowski der SZ: „Wir bauen diesen Ort so auf, als würde er bleiben.“ Er betreibe einen Aufwand, „den man sich für ein reines Pop-up nie machen würde“.

Kompromisslos sei er auch bei Licht und Ton, gerade wurde das neue Soundsystem von Void Audio installiert. „Produktionsqualität ist für uns keine Nebensache, sondern der Kern.“ Davon soll sich nun die Techno-Gemeinde beeindrucken lassen können: Nach einem erfolgreichen Testlauf im transparent überdachten Verladehof im September gibt es am Samstag, 17. Oktober, die offizielle Eröffnung in der Halle: „Printhouse Edition 0001“.

Verstärkung aus Berlin: Camila Milieme alias The Lady Machine kommt zur Printhouse-Eröffnung. Foto: Rafael Medina

Fürs Programm hat Pankowski aus seinem Netzwerk geschöpft: Zugnummer sind die Zenker Brothers Marco und Dario, weltweit gefragte DJs und hochkreative Live-Elektromusiker und Betreiber des renommierten Dance-Labels Illian Tape aus München. Dazu kommt dreifach weibliche Verstärkung aus Berlin: die Brasilianerin The Lady Machine, die Stamm-DJ aus dem Club Pornceptual ist bekannt für ihre technisch starken Vinyl-Sets. Die venezolanische Techno-Künstlerin Isabel Soto ist unter anderem von ihren Auftritten im Berghain geprägt. Und die aus Brescia stammende Budino wird ein spacig-dunkles Trance-Set spielen.

So soll es weitergehen, Edition für Edition: Am 31. Oktober soll die Kantine als zweiter Raum mit House-Musik eröffnen, am 14. November gibt es unter anderem ein Live-Set von Recondite, drei weitere Termin stehen bis Februar. Währenddessen arbeiten die Macher am Ausbau der Gastronomie und der „planungsrechtlichen Abstimmung für eine dauerhafte Nutzung“.

Dann soll es Ausstellungen, Jazz und anderen Formate geben, Pankowski denkt auch an Oper, wobei er noch keine konkreten Partner nennen kann. „Die Idee selbst ist aber ernst gemeint“, sagt er, „mich interessiert nicht das Nebeneinander, sondern die Verbindung. Klassische und elektronische Musik nähern sich seit Jahren an, und die Halle kann beides. Sie funktioniert auch für akustische Musik ausgesprochen gut. Das war eine der Überraschungen“.

Printhouse Edition 0001, Samstag, 17. Oktober, 22 Uhr, München, Dessauerstraße 10