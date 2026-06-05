Zum Hauptinhalt springen

Leibniz-Preisträger aus München„Wir können uns da vieles vermutlich noch gar nicht vorstellen“

Lesezeit: 6 Min.

Leibniz-Preisträger Frank Pollmann.
Leibniz-Preisträger Frank Pollmann. Andreas Heddergott/TUM

Frank Pollmann arbeit auf höchstem Niveau in der Quantenphysik. Global Player wie Google setzen auf die Fähigkeiten des Wissenschaftlers. Was seine Forschung so wichtig für die Zukunft der Menschheit macht.

Von Max Fluder

SZ bei Google bevorzugen

Wenn Büros etwas aussagen über ihren Besitzer, dann muss man dem Physiker Frank Pollmann einen Hang zu Ordnung und Aufgeräumtheit attestieren. Es ist hell, weiß und mucksmäuschenstill in Frank Pollmanns Büro. In einer Ecke steht eine Kaffeemaschine, auf dem breiten Schreibtisch ein Rechner, dahinter hängt eine große Fotografie, mit Himmel und Wellen bis zum Horizont. Wer bei Physikern an Zurück-in-die-Zukunft-Doc-Brown-Verschnitte denkt, ist hier falsch. Das Büro bestimmen klare Linien und es herrscht eine Großzügigkeit, die es vielleicht zum Denken braucht.

Zur SZ-Startseite

Start-up-Idee im Deutschen Museum
:So geht lernen mit KI

Zusammen mit Kommilitonen programmierten Philipp Csistian und Nicolas Ebner eine künstliche Intelligenz, die Studierende unterstützt. Ihr Start-up ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben sie einen Guide fürs Deutsche Museum entwickelt.

SZ PlusVon Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite