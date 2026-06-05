Frank Pollmann arbeit auf höchstem Niveau in der Quantenphysik. Global Player wie Google setzen auf die Fähigkeiten des Wissenschaftlers. Was seine Forschung so wichtig für die Zukunft der Menschheit macht.

Wenn Büros etwas aussagen über ihren Besitzer, dann muss man dem Physiker Frank Pollmann einen Hang zu Ordnung und Aufgeräumtheit attestieren. Es ist hell, weiß und mucksmäuschenstill in Frank Pollmanns Büro. In einer Ecke steht eine Kaffeemaschine, auf dem breiten Schreibtisch ein Rechner, dahinter hängt eine große Fotografie, mit Himmel und Wellen bis zum Horizont. Wer bei Physikern an Zurück-in-die-Zukunft-Doc-Brown-Verschnitte denkt, ist hier falsch. Das Büro bestimmen klare Linien und es herrscht eine Großzügigkeit, die es vielleicht zum Denken braucht.