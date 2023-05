Was heute in München alles passiert ist - ein Überblick.

Wie sich TUM-Studierende gegen Ehrungen von NS-Sympathisanten engagieren, was bei dem bevorstehenden 50-Stunden-Bahnstreik zu erwarten ist und mehr.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Dunkle Seiten der Exzellenz-Uni Noch immer ehrt die Technische Universität NS-Unterstützer mit Doktortiteln und Saalnamen. Studierende gehen jetzt dagegen vor - und die TUM wirkt überrascht. (SZ Plus)

Wie der 50-Stunden-Bahnstreik München trifft Die Eisenbahngewerkschaft ruft zu einem bundesweiten Ausstand auf. Reisende und Pendler sollten sich rechtzeitig Alternativen überlegen.

Urteil des Oberlandesgerichts 16-Jährigen im Streit um Kokain fast erschossen: Lange Haftstrafen für Angreifer

"Die Kinder essen jetzt im Gang vor dem Lehrerzimmer" Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist das größte städtische Gymnasium Münchens - und viel zu eng für die 1200 Schülerinnen und Schüler. Dazu kommen Schimmel in der Mensa, herunterfallende Lamellen in der Turnhalle und Fenster, die aus dem Rahmen fallen. Der Unmut an der Schule ist groß.

Einschreibung an Gymnasien: Im Münchner Norden steigt der Schulfrust (SZ Plus)

Umstrittener Ganser-Auftritt in München Familie Lacey-Krone will Mieteinnahmen spenden

Prozess am Landgericht München Frau gibt Adresse an Messestand an - Mann stalkt sie

Neuhausen Dealer-Familie fliegt auf

