teatro-Premiere:Warum Maria Höfl-Riesch auf einmal wieder im Rampenlicht steht

Von Thomas Becker

Es ist ein sehr ausladender Rock, in dem Marie-Claude aus Montreal, die künstlerische Gastgeberin des Abends, vor dem Hauptgang die drehbare sowie auf und ab fahrende Mini-Bühne entert - und jeder und jedem im Saal ist klar, dass da einer darunter steckt. Genauso klar ist aber auch: Die haarigen Beine, die irgendwann unter dem Rock zum Vorschein kommen, gehören weder Marie-Claude und erst recht nicht Alfons Schuhbeck, was schon ein veritabler Gag gewesen und dem Kochschürze gewordenen Unikum durchaus zuzutrauen gewesen wäre. Aber ganz im Sinne von Lothar Matthäus’ unsterblichem Diktum „Wäre, wäre, Fahrradkette“: Schuhbeck fehlt auch bei der diesjährigen Premiere der „Teatro“-Saison in seinem geliebten, im Kerzenlicht strahlenden Spiegelzelt, draußen vor der Stadt. Er sitzt noch hinter Gittern. Aber so ist es zuweilen, das Leben: Es geht einfach weiter.