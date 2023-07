Janina Raspe und Jasmin Mairhofer in der Werther-Adaption am Teamtheater.

Von Leonore Winkler

Ein kleines Theater verzeiht Schauspielerinnen und Schauspielern keine Fehler. Das Publikum ist zu nah, es sieht jedes Detail und jede Regung. Umso beeindruckender ist die Performance der Darstellenden im Teamtheater Tankstelle. Der Regisseur Claus Tröger besetzt die Adaption "Werther. Sprache der Liebe" von Kristo Šagor mit zwei Schauspielerinnen und einem Schauspieler. Es braucht lediglich Janina Raspe, Jasmin Mairhofer und Manuel Köhler, um "Die Leiden des jungen Werther" zu erzählen. In nur einer Stunde lachen, schreien, tanzen, lieben und kämpfen sie sich durch Goethes Briefroman. Die Handlung bleibt dabei unverändert: Werther ist unglücklich in Lotte verliebt, die jedoch Albert heiratet. Die Unmöglichkeit dieser Liebe treibt Werther in den Suizid.