Das Wochenende mit Zehntausenden Swifties war ein großes, friedliches Fest. Doch was wäre gewesen, wenn die Besucherinnen und Besucher plötzlich versucht hätten, etwa vor einem Gewitter zu flüchten?

Von Bernd Kastner

München ist hin und weg, weil so viele Musikstars samt Fans in die Stadt kommen. Im Rathaus ist man besonders beglückt, Nabel der Popwelt zu sein. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) hat eine mehrere Meter große Gitarre auf dem Marienplatz enthüllt, „Servus Music Fans“ steht drauf. Und nach dem furiosen Wochenende mit Taylor Swift und Zehntausenden Swifties auf dem Olympiaberg, von dem sich Fotos weltweit verbreiten, gab Baumgärtner dem TV-Sender Sat1 ein Interview: „Das ist so gute Werbung, die könnte man nicht bezahlen.“