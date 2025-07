Alle Swifties aufgepasst: Am Sonntag findet unter dem Motto „Champagne Problems“ der erste Taylor-Swift-Brunch in München überhaupt statt - und zwar in der Bar Valentin am Platzl und nur für Frauen. Neben einem Vier-Gänge-Brunch erwartet die Teilnehmerinnen ein Workshop, bei dem Freundschaftsarmbänder gebastelt und Haarklammern designt werden, eine Sing-along-Party sowie ein Goodie Bag. Die Veranstalter selbst schreiben auf Instagram: „Ein Muss für alle Swifties!“ Nur, leisten können muss man sich das: Der Ticketpreis beläuft sich nämlich auf schlappe 87,13 Euro. Für alle, die das nicht abschreckt noch der Hinweis: Styling in der Lieblings-Era erwünscht, eingeschworene Fans wissen, was das heißt. (Bar Valentin, Pfisterstraße 9 + 11, Veranstaltung findet am Sonntag, 20. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt, Tickets über Eventim , ab 14 Uhr, wenn die Sing-along-Party startet ist der Eintritt kostenlos)

Schon zwei Tage zuvor verwandelt sich der Hof von Weinfurore in einen Heurigen, wie man auf österreichisch einen Weinausschank nennt. Zusammen mit den Köchen des Usagi, des Saluki und des Ciao Chang wird das Ganze sogar zu einem richtigen Sommerfest, zwei Tage lang. „Es gibt Special Foccacia mit Pulpo, Pastrami oder Karaage, dazu serviert jedes Restaurant Snacks nach Art des Hauses“, heißt es in der Ankündigung. Außerdem kann man die Getränke nicht nur von der Heurigen-Weinkarte bestellen, sondern auch einige Signature Drinks von den teilnehmenden Restaurants. Tickets braucht man hierfür nicht.

Beim Heurigen und Sommerfest belassen es die Betreiber von Weinfurore aber nicht: Der Weinladen veranstaltet am Samstag zudem eine Hausmesse, zu der 12 „hochkarätige und gesellige Winzer aus Deutschland und Österreich“ eingeladen sind. Der Eintritt zur Messe kostet 30 Euro pro Person und noch einmal 30 Euro Glaspfand. (Weinfurore, Neumarkter Straße 55 im Innenhof, Heuriger und Sommerfest finden am Freitag, 18. Juli ab 17 Uhr statt, am Samstag, 19. Juli ab 13 Uhr, die Hausmesse findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr statt).

Ebenfalls ein Sommerfest feiert der Coucou-Foodmarket auf dem Viktualienmarkt. Erstmals werden dort zu diesem Anlass Galettes, Buchweizenpfannkuchen aus der Bretagne, serviert. Die soll es danach immer mittwochs und donnerstags am Stand geben, einmal ganz klassisch mit Ei, Emmentaler und Kochschinken, einmal in einer vegetarischen Variante, die immer mal wieder wechselt.

Sofern das Konzept gut bei den Kunden ankommt, könnte sich der geschäftsführende Gesellschafter Denis Leoncelli, dessen Familie väterlicherseits übrigens aus der Bretagne stammt, vorstellen, dass es die bretonischen Klassiker irgendwann auch von Montag bis Donnerstag am Stand gibt. Nur beim Sommerfest gibt es außerdem einen weiteren französischen Klassiker: Crêpes mit gesalzener Butter oder Schokolade und Mandeln. (Coucou-Foodmarket auf dem Viktualienmarkt, Sommerfest am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli, jeweils von 12 bis 20 Uhr).

Ebenfalls ein neues Konzept probieren seit dieser Woche die Betreiber der Tagesbar Chamapgne Characters aus: Jeden Dienstag und Mittwoch findet dort nun ein sogenanntes Champagne Speed Tasting statt. Drei Kostproben von Cuvées aus dem aktuellen Sortiment kosten dann jeweils nur 10 Euro - „perfekt zum Kennenlernen“, wie es auf Instagram heißt. (Champagne Characters, Alter Messeplatz 6, Champagne Speed Tasting jeden Dienstag und Mittwoch von 12 bis 19 Uhr, keine Anmeldung notwendig).

Und schließlich eröffnet an diesem Wochenende auch noch die Sprizzeria, ein Popup-Spritz-Kiosk im Servus Habibi unweit des Wedekindplatzes. Dort kriegt man den restlichen Sommer über Aperol-, Limoncello oder Sarti-Spritz to go für unschlagbare 4,80 Euro und am Eröffnungstag sogar zu jedem bestellten Getränk noch einen Habibi-Spritz und Mezze aufs Haus. Was will man mehr? (Servus Habibi, Occamstraße 1, Eröffnung der Sprizzeria am Freitag, 18. Juli, um 16 Uhr).