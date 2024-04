US-Popikone Taylor Swift wird erstmals in ihrer Karriere nach München kommen - und dann gleich zu zwei Konzerten am 27. und 28. Juli im Olympiastadion.

Taylor Swift, Adele, Ed Sheeran, Coldplay, AC/DC, dazu die Fußball-EM und natürlich die Wiesn: So viel Party war noch nie. Die Stadt prognostiziert einen Tourismus-Rekord und viele Millionen an Einnahmen.

Von Catherine Hoffmann

Die Menschen reisen wieder unbekümmert - dahin, wo es schön ist, wo etwas geboten wird. Oft sind das Ziele und Events, die von Zeitschriften, Social Media und Reiseagenturen bejubelt werden. Trotzdem ist es verständlich, dass man mal auf dem Oktoberfest gewesen sein will, die Sonnenblumen von Vincent van Gogh im Original sehen oder Superstar Adele erleben will. Solche Sehnsüchte lassen sich in München in diesem Jahr befriedigen. Der Stadt steht ein Konzertsommer bevor, wie es ihn noch nie gegeben hat, dazu die Fußball-Europameisterschaft und, ja, auch die Wiesn.