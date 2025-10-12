Am frühen Sonntagmorgen ist ein Taxi nach einem Unfall mit einem Streifenwagen in die Glasfassade eines Hotels im Münchner Bahnhofsviertel gekracht. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Zusammenstoß zwei Menschen leicht verletzt.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, ereignete sich der Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei im Kreuzungsbereich der Paul-Heyse- und der Schwanthalerstraße. Die beiden Polizisten seien gegen 5 Uhr mit Blaulicht im Einsatz gewesen. Beim Überholen des Taxis habe dessen 46 Jahre alter Fahrer plötzlich nach links gelenkt, um abzubiegen – was an dieser Kreuzung verboten ist.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach links abgelenkt. Der Streifenwagen prallte gegen eine Ampel, die daraufhin für den gesamten Kreuzungsbereich ausfiel. Das Taxi geriet in die Glasfassade des Relexa-Hotels und beschädigte eine weitere Ampelanlage. Die beiden 27 und 28 Jahre alten Polizisten wurden durch den Unfall jeweils leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der 46-jährige Taxifahrer blieb nach seinen Angaben unverletzt.