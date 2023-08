Von Andreas Schubert

In den Siebzigerjahren beschrieb Fredl Fesl in seinem "Taxi-Lied" eine nächtliche Irrfahrt durch München und fragte sich unter anderem "seit wann is' Nordbad denn in Giesing links vom Isartor?" So mancher Taxikunde dürfte sich bis heute zuweilen an die Textzeile "fragen's nicht, was sowas kost" erinnern, wenn ihm der Heimweg seltsam - und vor allem seltsam lang - vorkommt.