NeuperlachFahrgast schlägt Taxler mit der Faust ins Gesicht

Ein Taxifahrer wurde am Sonntag attackiert (Symbolfoto).
Ein Taxifahrer wurde am Sonntag attackiert (Symbolfoto). (Foto: Robert Haas)

Der alkoholisierte Mann nennt auf der Fahrt mehrere Adressen und will am Ende den Fahrpreis nicht bezahlen. Nach der Attacke steuert der Taxifahrer noch ein letztes Ziel an: die Polizeiwache.

Weil er 26,10 Euro fürs Taxi nicht bezahlen wollte, muss sich ein 41 Jahre alter Münchner nun wegen räuberischer Erpressung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Der offensichtlich alkoholisierte Mann hatte sich am Sonntagmorgen um kurz vor zwei Uhr ein Taxi genommen, dem 63-jährigen Fahrer aber unterwegs mehrere unterschiedliche Adressen angegeben, zu denen er gebracht werden wollte.

Als der Taxifahrer seinen Gast nicht weiter transportieren wollte und den bis dato angelaufenen Fahrpreis verlangte, kam es zum Streit, bei dem der 41-Jährige dem Älteren mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Taxifahrer fuhr daraufhin zügig zur nahen Polizeiinspektion 24 in Perlach und machte dort durch lautes Hupen auf sich aufmerksam. Polizeibeamte kamen ihm daraufhin zu Hilfe. Beim 41-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst; wegen seines aggressiven Verhaltens und seines Widerstands gegen die Beamten wurde er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

