Nach der Auseinandersetzung zwischen drei Fahrzeuginsassen am Donnerstag in Taufkirchen, bei der die Polizei drei Warnschüsse in die Luft abgab, ermitteln die Beamten weiter nach einem Motiv. Ob es sich um einen Familienstreit der drei afghanischen Staatsbürger gehandelt haben könnte, wollte sie am Freitag nicht mitteilen.

Offenbar hatte der 22-jährige Fahrer eine vorbeikommende Streife durch eine auffällige Fahrweise auf seine Notlage aufmerksam machen wollen. Nachdem er seinen Wagen gegen 16.15 Uhr auf dem Standstreifen beim Kreisverkehr Tegernseer Landstraße/Hohenbrunner Straße gestoppt hatte und ausgestiegen war, sei er von den beiden 40 und 15 Jahre alten Mitfahrern attackiert worden, berichtet eine Polizeisprecherin. Dabei sei ihm auch ein Teil eines Ohres abgetrennt worden.

Der Verdächtige hat eine Erlaubnis für seine Schreckschusspistole

Die Einsatzkräfte sahen bei dem älteren Beifahrer eine Pistole, die er erst nach den Warnschüssen und dem Einsatz eines Schlagstocks, unterstützt von einer zweiten Streife, abgelegt habe. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, wofür der Tatverdächtige eine waffenrechtliche Erlaubnis habe vorweisen können. Auch ein Taschenmesser sei sichergestellt worden.

Gegen beide Mitfahrer werde wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die eingesetzten Beamten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen, seien aber weiterhin dienstfähig gewesen.