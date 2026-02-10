Zum Hauptinhalt springen

Trend in der KlassikweltImmer mehr Tattoos auf der Opernbühne

„Ich mag es, wenn die Haut das Leben erzählt“, sagt Startenor Pavol Breslik über seine zahlreichen Tattoos. Er hat schon das nächste im Kopf.
„Ich mag es, wenn die Haut das Leben erzählt", sagt Startenor Pavol Breslik über seine zahlreichen Tattoos. Er hat schon das nächste im Kopf.

Für Startenor Pavol Breslik sind seine Tattoos „eine Art Droge“. Er trägt sie am ganzen Körper und ist bei Weitem nicht der einzige Tätowierte auf den Opernbühnen. Doch manchmal bringt die Körperkunst auch so ihre Probleme.

Von Jutta Czeguhn

„Und dann ist das zu einer Art Droge geworden“, sagt Pavol Breslik. Der Tenor sitzt in der Rheingoldbar der Bayerischen Staatsoper. Die ist noch leer, an diesem frühen Nachmittag. Sonst würde der Kammersänger auch gewiss nicht tun, was er gerade tut: Er krempelt ein Hosenbein hoch und zeigt sein Tattoo. „Das hab’ ich mir von einem Schamanen auf Bora Bora machen lassen.“

