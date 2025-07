Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec nehmen Abschied Für die Münchner „Tatort“-Stars fällt die letzte Klappe 11. Juli 2025, 10:52 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Abgang ohne Reue: Nach den Folgen 99 und 100 ist für die langjährigen Münchner „Tatort“-Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) Schluss. Die Doppelfolge ist inzwischen abgedreht. (Foto: Hendrik Heiden/BR, Neuesuper)

Nach 35 Jahren als TV-Kommissare ist nun Schluss. Wie geht es Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec am Ende der Dreharbeiten zu den finalen „Tatort“-Folgen? Und was kommt danach? Ein Besuch am Set.

Von Bernhard Blöchl

