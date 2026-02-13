Die Fiktion zur Realität geht so: Am Rande der Sicherheitskonferenz kommt es zu einem Todesfall, eine Dolmetscherin wurde von einem Lkw erfasst. Die Münchner Kommissare ermitteln unter ständiger Beobachtung, denn der Täter wird unter den Delegierten der MSC vermutet. Dabei stoßen sie auf massive Widerstände: diplomatische Immunität, Geheimhaltungszwänge und abgeschottete Machtzirkel erschweren ihre Arbeit. So sieht es das Drehbuch von Holger Joos vor, Regie führt Lancelot von Naso.

Laut BR wird unter anderem während der laufenden Sicherheitskonferenz gedreht. Mit kleinen Teams, mitunter auch im Bayerischen Hof. „Das alles ist nur möglich, weil es eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium sowie der MSC gibt“, erklärt Produzent Martin Choroba von Tellux Film. Die Idee, einen „Tatort“ auf der Sicherheitskonferenz spielen zu lassen, sei im Gespräch zwischen ihm und Benedikt Franke (CEO der MSC) vor etwa drei Jahren entstanden.

Nach dem penibel genau geplanten Dreh während der MSC werden die Kameras „in München und Umgebung“ aufgebaut, wie es heißt, offiziell bis 13. März. In den Hauptrollen sind Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek zu sehen, außerdem Roman Knizka, Björn Bengtsson, Lo Kauppi, Thilo Prothmann, Katja Lechthaler, Thomas Darchinger, Lea Ruckpaul, Sophie von Kessel und Anna Bardavelidze.

Der Krimi mit dem Arbeitstitel „Der sichere Tod“ ist erst der zweite Fall für das neue Münchner „Tatort“-Duo Kalli Hammermann (Hofer) und Nikola Buvak (Ljubek). Der Film soll 2027 im Ersten zu sehen sein. Die Premiere der beiden Neuen („Zwischenwelten“) ist bereits abgedreht, sie wird voraussichtlich 2026 veröffentlicht. Davor wird mit Spannung das große Finale von Ivo Batic und Franz Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) erwartet: Die Doppelfolge „Unvergänglich“ soll noch im Frühjahr 2026 gezeigt werden.