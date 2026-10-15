Die Idee, ein Münchner Food-Festival auf die Beine zu stellen, ist so naheliegend, dass man sich fragt, warum nicht schon früher jemand darauf gekommen ist. Schließlich muss sich diese Stadt nicht verstecken, was kulinarische Vielfalt und Qualität angeht. Wobei man fairerweise sagen muss: Daniela Sepp, die Initiatorin des Taste Munich Festivals , ist sogar früher darauf gekommen, viel früher. „Eigentlich ist diese Idee schon zehn Jahre alt“, sagt Sepp, als sie ihre Vision kürzlich bei einem Presse-Lunch in der Bar Valentin erstmals vorstellt.

Es habe im Grunde nur jemanden gebraucht, der eine Klammer um das macht, was ohnehin schon da sei, meint Sepp. Denn herausragende Köche und „Lebensmittelhandwerker“ gebe es in München zuhauf, man müsse sie nur zusammenbringen. Das nötige Netzwerk in der Genusswelt, um ein solches Unterfangen zu stemmen, hat Sepp als Leiterin der „Food & Life“-Messe bereits an der Hand. Zusammen mit ihren Partnern Michael Schinharl und Pascal Scherer hat sie für das Frühjahr 2027 ein dreiwöchiges Programm aus Workshops, Tastings und Dinner-Events zusammengestellt.

Darin sind aktuell rund 50 verschiedene Veranstaltungen gelistet. Sepp will aber nicht ausschließen, dass es noch mehr werden. Eine Art Festival-Pass gibt es nicht. Je nach Termin kosten die Tickets zwischen 100 und 300 Euro. Ob ein Menü vom Sterne-Koch oder eine nächtliche Führung durch den Tierpark Hellabrunn mit anschließendem Dinner vor Ort, die Bandbreite ist groß.

Bobby Bräuer etwa widmet sich bei einem interaktiven Koch-Abend norwegischen Meeresfrüchten; Hans Jörg Bachmeier kocht ein Fünf-Gänge-Menü, das von Cocktails von Andreas Till (Pacific Times) begleitet wird; in der Grapes Weinbar kann man zum Dinner Raritäten aus dem Weinkeller verkosten, und im Bergson Kunstkraftwerk zeigt Küchenchef Alexander Högner, was die Küche im Restaurant Zeitlang ausmacht (Taste Munich, 20. Februar bis 14. März 2027, Tickets unter www.taste-munich.de).

Weitere News aus der Münchner Gastro-Szene

Bestens vernetzt in der Szene ist auch Marc Uebelherr. In den vergangenen Jahren feierte der Gastronom vor allem mit der Schreiberei in der Innenstadt, zu der auch das Drei-Sterne-Restaurant Tohru gehört, sowie mit dem jungen Retro-Konzept Kneipe 80 große Erfolge. Doch er hat auch Projekte im Portfolio, die schon vor der Pandemie Bestand hatten, zum Beispiel das Fugazi am Baldeplatz.

Uebelherr übernahm das Lokal im Jahr 1999, damals noch unter dem Namen Zoozie’s. Vor rund elf Jahren wurde daraus das Pizza- und Pasta-Restaurant Fugazi, doch auch dieses Kapitel sei nun zu Ende erzählt, sagt Uebelherr im Gespräch. Daran habe auch der jüngste Wiederbelebungsversuch, ein Zoozie’s Pop-up auf Zeit, nichts geändert. „Die junge Generation heute kennt das Zoozie’s und seine Story nicht mehr, deswegen muss die Story jetzt neu erzählt werden“, meint Uebelherr.

Papi heißt nun seit dieser Woche das Restaurant. Das Konzept orientiert sich an der gleichnamigen Marke, die bereits mit drei Restaurants in Heidelberg und Mannheim vertreten ist. Papi-Gründer Kerim Kilic ist ein guter Freund Uebelherrs. Gemeinsam haben sie vergangenen Sommer in Mannheim einen Ableger der Kneipe 80 eröffnet. Nun revanchiert sich Uebelherr mit dem ersten Papi in München.

Verjüngung sei hier das Ziel, sagt Uebelherr. Das wolle er nicht bloß mit neuen Neonschildern und Graffiti-Art im Gastraum erreichen, sondern vor allem durch ein junges Team. Deshalb hat er einen neuen jungen Küchenchef angeheuert und neue Pizzabäcker samt Teigrezept aus Neapel einfliegen lassen. Im Vergleich zur Fugazi-Pizza ist der Rand nach neuem Rezept jetzt luftiger und höher, wie man es eben von neapolitanischen Pizzen kennt.

Man kann nun aus mehr als 20 verschiedenen Belägen wählen, daneben gibt es neue Pasta-Gerichte wie Spaghetti Vongole, Pappardelle Genovese mit geschmortem Short Rib vom Rind und süß-salzige Ravioli gefüllt mit Amarenakirschen und Pecorino. Das Frühstücksangebot am Wochenende bleibt bestehen und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Lunch-Geschäft unter der Woche in Zukunft zurückkehrt (Papi, Wittelsbacherstraße 15, Telefon 089/2010059, www.wearepapi.de).