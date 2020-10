Am kommenden Freitag wird in München wieder gestreikt. Dieses Mal wird der Verkehr der Linienbusse stark eingeschränkt.

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für den kommenden Freitag an, ihren Streik fortzusetzen. Betroffen sind dieses Mal die Linienbusse.

Von Ekaterina Kel

Am kommenden Freitag müssen die Münchner erneut mit Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den 9. Oktober eine Fortsetzung der Warnstreiks angekündigt. Dieses Mal sollen bis zur Mittagszeit die Linienbusse bestreikt werden. Zudem sei "nicht ausgeschlossen", dass auch Linien im Landkreis betroffen sein werden, sagte Franz Schütz, der bei Verdi München für den Verkehr zuständig ist. Zudem sollen an diesem Tag auch die Kontrollschaffner ihre Arbeit niederlegen.

Zum Streik aufgerufen seien Busfahrer nach beiden öffentlichen Tarifverträgen. Ob sich auch die privat angestellten Fahrer dem Arbeitskampf anschließen und damit der gesamte Busverkehr zum Erliegen käme, war am Montag noch nicht abzusehen. Die U- und Tram-Bahnen seien von den Streiks aber ausgenommen, "um mehr Rücksicht auf Schüler und Pendler zu nehmen", so Schütz. Am vergangenen Dienstag wurden alle U-Bahnen im Rahmen eines bundesweiten Tarifkonflikts bestreikt.