Öffentlicher Dienst:Tarifabschluss kostet München 111 Millionen Euro pro Jahr

Von Heiner Effern

Zwei Tarifabschlüsse in kurzer Zeit, die München pro Jahr mehr als eine Viertelmilliarde Euro kosten werden: Die Mitarbeiter der Stadt erhalten, sofern sie dem öffentlichen Dienst angehören, 2025 und 2026 in zwei Stufen insgesamt 5,8 Prozent mehr Gehalt. Das erbrachte die Einigung zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten am Sonntag. Die Stadt wird diese Lohnsteigerung dauerhaft 111 Millionen Euro pro Jahr kosten. Addiert man das mit den 150 Millionen Euro an Mehrausgaben aus der letzten Tarif-Anhebung im Jahr 2023, dann ergibt das zusammen 261 Millionen Euro.