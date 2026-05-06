Wer einmal keine Lust auf Avocado-Sauerteigbrot oder French Toast hat, sollte in der Taqueria con Salsa im Fat Cat vorbeischauen. Mitbringen zum Pop-up-Brunch „Una Mañana“ sollte man allerdings einen trainierten Magen: Mexikanisch in aller Früh ist wegen der Schärfe und der Würze gewöhnungsbedürftig für den deutschen Magen. Denn egal, welches Gericht man wählt, immer gibt es Salsa dazu. Daneben bilden Tortillas die Basis der meisten Angebote auf der Karte, wahlweise als „Enfrijoladas“ mit Bohnencreme und Feta gefüllt oder als „Huevos divorciados“ mit Spiegeleiern obendrauf (je 11 Euro).

Mit den knalligen roten und grünen Metallstühlen und -tischen sieht das Streetfood-Lokal wie eine typische Taqueria aus. Das Herzstück ist die offene Kücheninsel: Gäste können den Köchinnen und Köchen beim Zubereiten der Speisen zusehen. Diese authentische Atmosphäre zu schaffen, war dem Betreiber Luis Fernando Gonzalez Cortes besonders wichtig. Er kam mit seiner Familie vor 28 Jahren aus Mexiko nach München. Vor einem Jahr hat er mit Unterstützung seiner Familie und der Community seines Food-Blogs „Auf die Faust“ sein eigenes Lokal eröffnet – ohne jegliche gastronomische Vorerfahrung. „Es war die Hölle“, sagt Gonzalez Cortes und lacht. „Dafür sind wir authentisch mexikanisch. Unsere Salsas sind scharf und unser Fleisch ist fettig.“

Und es stimmt: Bestellt man Chilaquiles, einen mexikanischen Frühstücksklassiker, bekommt man einen Berg an Totopos, sprich frittierte Tortilla-Stücke. Dazu Bohnencreme, Schafskäse, Crema de Rancho, grüne oder rote Salsa, Koriander und wahlweise noch ein Spiegelei, Chorizo oder Nopales, also Kaktusblätter (ab 3 Euro). Ob mit oder ohne Toppings, die Harmonie ist perfekt – scharf, sauer und durch den Koriander gleichzeitig erfrischend. Die Totopos sind durch die warme Salsa stellenweise schon ein wenig aufgeweicht, stellenweise aber noch knusprig, es ist ein Spiel der Texturen. Kein Wunder, dass man das Gericht an diesem Samstagmorgen auf vielen Tischen sieht. Auch Gonzalez Cortes überrascht das nicht: „Ich könnte sie jeden Tag und den ganzen Tag essen.“

Sehnen sich die deutschen Mägen nach etwas Brot in der Früh, kommt am ehesten wohl das Sandwich „Torta de Birria“ (17,50 Euro) infrage. Wer es noch ein wenig sanfter angehen lassen will, kann Joghurt mit Granola bestellen (12 Euro). Ansonsten gibt es keine süßen Frühstücksgerichte, dafür aber Kuchen. Zum Beispiel „Pastel Tres Leches“ (5,50 Euro), der aus Biskuitteig, Milch, Sahne, Karamell und viel Zucker besteht. Für Gonzales Cortes ist es ein besonderer Kuchen: Seine Frau bäckt ihn jedes Jahr zu seinem Geburtstag. Dazu ist der süße und zimtige Kaffee namens „Café de Olla“ (4 Euro) sehr zu empfehlen. Man bekommt ihn, wie in amerikanischen Diners üblich, auf Wunsch immer nachgeschenkt.

Ohne gastronomische Vorerfahrung, dafür mit einer großen Liebe für mexikanisches Essen hat sich Luis Fernando Gonzalez Cortes vor einem Jahr mit der Taqueria con Salsa selbständig gemacht. Stephan Rumpf

„Pastel Tres Leches“ hat für Luis Fernando Gonzalez Cortes eine ganz besondere Bedeutung: Seine Frau bäckt ihm diesen Kuchen jedes Jahr zum Geburtstag. Taqueria con Salsa

Ein Besuch in der Taqueria fühlt sich aber nicht nur wegen des Essens wie ein Kurzurlaub an: Viele der Gäste und Mitarbeiter sprechen Spanisch, der Umgang wirkt familiär und herzlich. Und obwohl hier Streetfood serviert wird, möchte man die Chilaquiles oder Enfrijoladas nicht bloß schnell verschlingen und wieder gehen. Man möchte sitzen bleiben, sich unterhalten, den Köchen beim Hantieren zuschauen und sich dabei immer wieder Café de Olla nachschenken lassen.

Wie lange das noch geht, ist allerdings ungewiss. Zumindest im Fat Cat ist Ende September Schluss. Gonzales Cortes und sein Team suchen aber bereits nach einer neuen Bleibe und man wünscht ihnen Glück dabei. Es wäre schließlich schade, wenn München dieses mexikanische Kleinod nach so kurzer Zeit schon wieder verlöre.

Taqueria con Salsa, Rosenheimer Straße, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr, Brunch jeden zweiten Samstag von 10.30 bis 14 Uhr