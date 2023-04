Wummernde Bässe, eine Parade durch die Stadt und eine Party in der Nachtgalerie: So war die Demo gegen das Tanzverbot.

Von Anna Weiß

Eine Männerstimme vom Band hallt um Mitternacht durch die Club-Area der Münchner "Nachtgalerie". Im sachlichen Tonfall, untermalt von hämmernden Bässen, spricht sie einleitende Worte, man befinde sich im 21. Jahrhundert - da wird der Ton abgewürgt. Ein paar hektische Handgriffe am DJ-Pult, dann geht's weiter. Die Durchsage vom Bund der Geistesfreiheit Bayern (bfg) leitet in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag das ein, was sich feierfreudige Menschen in Bayern seit Jahren wünschen: eine lange Partynacht ohne Tanzverbot am Feiertag. "Natürlich haben wir eine frohe Botschaft", sagt die Stimme vom Band: "Auf einen gut gelaunten, freudvollen, echten Feiertag."