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TanztheaterZwei Südkoreaner sind die Lieblinge der Münchner Tanzszene

Lesezeit: 4 Min.

Die Südkoreanerin Jin Lee und ihr Partner Jihun Choi haben München zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Ein Glück für die hiesige Tanzszene.
Die Südkoreanerin Jin Lee und ihr Partner Jihun Choi haben München zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Ein Glück für die hiesige Tanzszene.
Foto: Jonas Zeidler

Als Duo Zinada kreieren Jin Lee und Jihun Choi Stücke über vererbte Traumata oder entwurzelte Topfpflanzen. Damit begeistern sie nicht nur in ihrer Wahlheimat, sondern touren sogar weltweit.

Von Sabine Leucht

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Es gibt Künstler, deren Kunst einen auf Anhieb begeistert. Und es gibt solche, die man ins Herz schließt, ohne sie wirklich zu kennen. Jin Lee und Jihun Choi gehören zu den raren Exemplaren, auf die beides zutrifft. Ob man nun einen von ihnen tanzen sieht, ob man den Unzertrennlichen auf Veranstaltungen in der Münchner freien Szene begegnet oder sie im Team agieren sieht. Das tun sie seit 2023 unter dem Namen „Zinada“, der sich aus „Zin“ (einer anderen Schreibweise von „Jin“) und „Nada“ zusammensetzt, dem Kosenamen von Jihun, und frei übersetzt so viel bedeutet wie „Durch Dick und Dünn“.

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